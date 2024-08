Video: ERCI-Rückkehrer Morgan Ellis im „Verhör“

Der ERC Ingolstadt hat seine Defensive für die neue Spielzeit mit einem bekannten Gesicht. Vom amtierenden Meister Eisbären Berlin kehrte Morgan Ellis nach drei Jahren in der Hauptstadt zu den Oberbayern zurück. Bei den Panthern unterschrieb der 32-Jährige einen Einjahresvertrag.

Bereits in der Saison 2020/21 trug der Kanadier 43 Mal das ERCI-Trikot und verpasste mit den Blau-Weißen damals den Einzug ins Playoff-Finale denkbar knapp. In den vergangenen drei Jahren gewann er mit den Eisbären Berlin zweimal die Meisterschaft. Auf dem Weg zum Titelgewinn 2023/24 stand er in 65 Spielen auf dem Eis (22 Scorerpunkte). Bevor der Rechtsschütze 2017 erstmals nach Europa wechselte, bestritt er 314 Partien in der AHL (100 Scorerpunkte) und drei Spiele für die Montreal Canadiens in der NHL. Die Franchise aus Quebec hatte ihn 2010 im NHL-Draft auch in der 4. Runde an 117. Stelle ausgewählt. In der DEL absolvierte er bisher 288 Spiele. Allein 42 davon in den Playoffs.

Mit Team Kanada erreichte er bei den Olympischen Spielen 2022 das Viertelfinale. Ellis wird bei den Panthern erneut mit der Rückennummer 4 auflaufen.