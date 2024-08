Video mit ERC-Neuzugang Johannes Krauß: Leberkäs oder Salatteller?

Mit Johannes Krauß vom ESV Kaufbeuren hat der ERC Ingolstadt seine Offensive auf dem U23-Sektor weiter verstärkt. Der 21-jährige Stürmer und jüngerer Bruder von Panther-Akteur Philipp Krauß unterschrieb bei den Oberbayern einen Einjahresvertrag.

Bis auf diverse Leihgaben spielte der 1,83 Meter große Allgäuer stets bei Heimatverein Kaufbeuren. Nachdem er dort alle Nachwuchsmannschaften durchlief, feierte er bei den Jokern im Jahr 2021 sein Profidebüt. Auch seinen ersten Treffer in der DEL2 konnte er in dieser Spielzeit erzielen – vorbereitet von Bruder Philipp. Zuletzt spielte Krauß zwei volle Spielzeiten im Unterhaus der DEL, in denen er 44 Punkte in 116 Spielen sammeln konnte. Auch einen Einsatz in der europäischen Königsklasse kann der 21-Jährige vorweisen, da er in der abgelaufenen Saison auf Leihbasis für Liga-Konkurrent Red Bull München in der Champions-Hockey-League auflief.