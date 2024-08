Video mit ERCI-Neuzugang Kenny Agostino: Florida oder New Jersey?

Mit der Verpflichtung von Kenny Agostino ist dem Sportdirektor des ERC Ingolstadt, Tim Regan, ein echter Coup gelungen. Der viertbester Scorer der Deutschen Eishockey-Liga in der vergangenen Spielzeit, um den vor allem auch die Augsburger Panther ordentlich gebuhlt hatten, wechselte von der Düsseldorfer EG zu den Oberbayern. Beim ERCI unterschrieb er einen Einjahresvertrag.

Bereits 2010 wurde der US-Amerikaner in der 5. Runde des NHL-Drafts von den Pittsburgh Penguins an 140. Stelle ausgewählt, spielte aber in den folgenden vier Spielzeiten an der renommierten Yale University und gewann 2013 die College-Meisterschaft. Für sechs NHL-Teams bestritt der 32-Jährige insgesamt 86 Spiele (acht Tore, 22 Vorlagen) und verbuchte in der AHL mit 331 Scorerpunkten in 362 Spielen sehr starke Werte. In der Saison 2016/17 wurde er im Unterbau der NHL nicht nur zum punktbesten Profi der Hauptrunde, sondern auch zum MVP gewählt.

2021 wechselte der Linksschütze in die KHL zu Torpedo Nizhny Novgorod. Mit überzeugenden Leistungen konnte er sich dort einen Platz im Kader des Teams USA bei Olympia 2022 erspielen.