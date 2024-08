Video mit ERCI-Neuzugang Luca Hauf: Edmonton oder Seattle?

Mit der Verpflichtung von Nachwuchs-Nationalspieler Luca Hauf hat der ERC Ingolstadt fügt seinem U23-Sektor ein weiteres Puzzlestück hinzugefügt. Das 20-jährige Sturmtalent unterschrieb bei den Blau-Weißen einen Zwei-Jahres-Vertrag.

Der gebürtige Krefelder durchlief alle Nachwuchsmannschaften der Seidenstädter und feierte im März 2021 mit 17 Jahren bereits sein DEL-Debüt. Nachdem er in der Folgesaison sowohl für die Krefeld Pinguine als auch für die Löwen Frankfurt, mit denen er den Aufstieg in die DEL feierte, auflief, wagte der 1,81 Meter große Stürmer den Sprung über den „großen Teich“. Im Draft der kanadischen Nachwuchsliga WHL wurde Hauf 2022 an 59. Stelle vom damaligen Meister Edmonton Oil Kings ausgewählt. Nach einer Spielzeit dort (21 Punkte in 45 Spielen) sowie einer Saison für die Seattle Thunderbirds (21 Punkte in 59 Spielen) folgte nun der Wechsel zurück ins Heimatland.