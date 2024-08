Video mit ERCI-Neuzugang Philipp Preto: Fischbrötchen oder Schweinshaxen?

Vom deutschen Vizemeister Fischtown Pinguins Bremerhaven ist Verteidiger Philipp Preto zum ERC Ingolstadt gewechselt, bei dem er einen Einjahresvertrag unterschrieben hat.

In der vergangenen Spielzeit absolvierte der 23-Jährige seine erste komplette DEL-Saison und erreichte mit dem Team von der Küste sensationell das Playoff-Finale. Insgesamt 61 Partien bestritt der Abwehrmann und verbuchte dabei sieben Scorerpunkte (ein Tor) sowie einen Plus-Minus-Wert von +8. „Philipp hat sich im vergangenen Jahr gut entwickelt und einen Platz in der starken Bremerhavener Defensive erspielt. Er ist nicht nur ein absoluter Teamplayer, sondern kann mit seinen schlittschuhläuferischen Fähigkeiten sowie seinem Spielverständnis unsere Defensive gut ergänzen“, beschreibt Sportdirektor Tim Regan den 1,87 Meter großen Abwehrmann, der im Nachwuchs der Adler Mannheim ausgebildet wurde und bis Sommer 2023 Teil der Organisation der Kurpfälzer war. Sein DEL-Debüt feierte er in der Saison 2021/22 ebenfalls im Mannheimer Trikot.