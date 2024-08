ERC Ingolstadt Video-Tagebuch aus Latsch (4): Südtiroler Begriffe-Raten mit den Profis des ERC Ingolstadt

Die Neuburger Rundschau berichtet in einem Video-Tagebuch vom Trainingslager des ERC Ingolstadt in Latsch. In der vierten Folge werden die Panther-Profis auf Herz und Nieren geprüft, wie es um ihre Sprachkenntnisse in Sachen Südtirol steht. Am Ende gab es einen klaren Sieger.