Video-Tagebuch aus Latsch (5): Off-Ice-Training und Fußball-Bundesliga-Tipps der Panther-Profis

Auch in diesem Jahr führt der ERC Ingolstadt sein mittlerweile obligatorisches Trainingslager in Latsch (Südtirol) durch. Dabei bittet Cheftrainer Mark French seine Schützlinge zu zahlreichen Trainingseinheiten auf und neben das Eis. Ebenso stehen am Freitag (20 Uhr) gegen die Iserlohn Roosters sowie am Sonntag (14 Uhr) gegen den EHC Olten zwei Testspiele im Rahmen des „Vinschgau-Cups“ auf dem Programm.

Unser Sportredakteur Dirk Sing ist ebenfalls in Latsch vor Ort und berichtet anderem in einem Video-Tagebuch rund um die Panther. In der fünften Folge haben wir die Panther-Profis bei ihrem Off-Ice-Training beobachtet, wobei auch der Spaß nicht zu kurz kam. Nachdem unter den Ingolstädter Akteuren auch zahlreiche Fußballfans sind und die Fußball-Bundesliga an diesem Wochenende startet, wollten wir von ihnen wissen: Wer sichert sich den deutschen Meistertitel in dieser Saison?