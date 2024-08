Video-Tagebuch aus Latsch (6): 250 Panther-Fans feiern den 6:2-Sieg des ERC Ingolstadt gegen Iserlohn

Auch in diesem Jahr führt der ERC Ingolstadt sein mittlerweile obligatorisches Trainingslager in Latsch (Südtirol) durch. Dabei bittet Cheftrainer Mark French seine Schützlinge zu zahlreichen Trainingseinheiten auf und neben das Eis. Unser Sportredakteur Dirk Sing ist ebenfalls in Latsch vor Ort und berichtet anderem in einem Video-Tagebuch rund um die Panther.

In der sechsten Folge dreht sich alles um den 6:2-Erfolg der Oberbayern im ersten Match des Vinschgau-Cups am Freitagabend gegen den DEL-Konkurrenten Iserlohn Roosters. Dabei verwandelten die rund 250 mitgereisten ERCI-Anhänger das Eisstadion in einen echten Hexenkessel. Sichtlich beeindruckt davon zeigte sich auch Angreifer Enrico Morales nach der Partie in unserem Interview.