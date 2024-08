ERC Ingolstadt Video-Tagebuch des ERC Ingolstadt aus Latsch: Alle Folgen im Überblick

Die Neuburger Rundschau berichtete unter anderem in einem Video-Tagebuch vom Trainingslager des ERC Ingolstadt in Latsch. Wir haben für euch nochmals alle sieben Folgen in einer Übersicht zusammengestellt.