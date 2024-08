Video: Zehn Fragen an ERCI-Neuzugang Alex Breton

Mit Alex Breton hat der ERC Ingolstadt einen offensivstarken Verteidiger für die kommende DEL-Saison unter Vertrag genommen. Der 26-Jährige wechselte vom slowakischen Rekordmeister HC Kosice zu den Panthern, bei denen er einen Ein-Jahres-Vertrag unterschrieb.

Seine Qualitäten konnte der in Quebec geborene Linksschütze seit Jahren konstant nachweisen. Schon in seiner ersten Profi-Saison 2018/19 nahm er am All-Star-Game der ECHL teil und setzte im folgenden Jahr nochmals einen drauf. Im Trikot der Allen Americans wurde er nicht nur punktbester Defender der gesamten Liga, sondern auch zum Verteidiger des Jahres in der ECHL gewählt. Seit 2020 spielte Breton vorwiegend in der Slowakei. Dort gewann er 2022 mit Slovan Bratislava sowie 2023 mit Kosice die Meisterschaft. Zweimal knackte er in der regulären Saison die Marke von 40 Zählern und war damit punktetechnisch jeweils zweitbester Verteidiger der Extraliga.

In unserer Video-Serie stellt sich Alex Breton kurz vor.