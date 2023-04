ERC Ingolstadt

Vorteil Auswärtsspiel: ERC Ingolstadt will die Serie in Mannheim ausgleichen

Harter Kampf: Leon Hüttl und der ERC Ingolstadt liegen im Play-off-Halbfinale mit 1:2 zurück. Am Donnerstag findet das vierte Spiel der Serie in Mannheim statt. Foto: Johannes Traub

Plus Der ERC Ingolstadt und die Adler Mannheim haben in den Play-offs auf fremdem Eis eine bessere Bilanz als daheim. Was Justin Feser und Jerome Flaake zu dieser Statistik sagen und was sie von Spiel vier erwarten.

Viele Worte findet Justin Feser am Tag nach der 1:2-Niederlage des ERC Ingolstadt in Spiel drei gegen die Adler Mannheim nicht. „Das war hart“, sagt er nur, um den kurzen Satz direkt zu wiederholen.

„Wir haben eigentlich nicht schlecht gespielt, den Puck in vielen Phasen des Spiels gut bewegt und hatten Chancen“, fügt der Stürmer hinzu. „Aber es muss etwas Zählbares herauskommen, ihr Torhüter hat auch einige gute Paraden gezeigt.“ In der Tat schossen die Panther erneut häufiger aufs Tor als der Gegner, das Schussverhältnis betrug am Dienstagabend am Ende 29:24. Bereits im ersten (26:19) als auch im zweiten Spiel (29:20) war das der Fall gewesen. Doch Mannheim gewann bekanntlich zwei Partien, führt in der Serie mit 2:1 und ist nur noch zwei weitere vom Einzug ins Finale entfernt.

