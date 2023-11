„Wer weiß, was dann passiert wäre“: Fabio Wagner spricht über das CHL-Aus

Plus Bei Fabio Wagner überwiegt nach dem Aus in der Champions League die Enttäuschung. Welches Fazit der Kapitän des ERC Ingolstadt zieht und warum es seltsam sein wird, Doug Shedden auf der Bank Iserlohns zu sehen.

Fabio Wagner, der ERC Ingolstadt hat sich mit einem 3:3 bei den Växjö Lakers aus der Champions Hockey League verabschiedet. Überwiegt bei Ihnen der Stolz über die starke Leistung oder die Enttäuschung über das Ausscheiden?

Fabio Wagner: Wir sind alle enttäuscht, weil wir das Spiel lange offen gehalten haben und bis zum Ende daran geglaubt haben, es noch zu schaffen. Es war nicht einfach, nach dem 1:4 im Hinspiel mit einem Drei-Tore-Rückstand in die Partie zu gehen und auch noch direkt ein Gegentor zu kassieren. Trotzdem haben wir weitergemacht, haben ab dem zweiten Dritten ein gutes Spiel gezeigt und waren die bessere Mannschaft. Mit etwas Glück hätten wir nach unserem 3:2 ein viertes Tor schießen können. Wer weiß, was dann passiert wäre.