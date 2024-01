ERC Ingolstadt

„Wir dürfen sie nicht unterschätzen“: ERC Ingolstadt spielt in Frankfurt

Plus Der ERC Ingolstadt gastiert am Donnerstag bei den Löwen Frankfurt, die nach zehn Niederlagen in Serie den Trainer gewechselt haben. Dennoch warnt Verteidiger Kevin Maginot vor seinem Ex-Verein.

Das Wort „Krise“ findet im Sport schnell Gebrauch. Bleiben die gewünschten Erfolge aus, wird sie heraufbeschworen. Der ERC Ingolstadt war zumindest nahe dran, hatte er doch vier Niederlagen hintereinander angehäuft.

Negativer Höhepunkt in dieser Phase war die enttäuschende Leistung beim gerade für die Fans schmerzlichen 1:4 daheim gegen Augsburg. Doch am vergangenen Sonntag zeigten die Panther eine Reaktion, drehten gegen die Kölner Haie einen 2:4-Rückstand in einen 5:4-Erfolg und befinden sich bei nur zwei Punkten Rückstand in Schlagdistanz zum sechsten Platz.

