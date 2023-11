ERC Ingolstadt

„Wir gehören weiter nach oben“: ERC-Verteidiger Leon Hüttl gibt sich zuversichtlich

Zwei harte Brocken vor der Brust: Leon Hüttl gastiert mit dem ERC Ingolstadt am Freitag in München, ehe am Sonntag das Heimspiel gegen die Adler Mannheim auf dem Programm steht. Foto: Johannes Traub

Plus Leon Hüttl gibt sich vor den Spielen des ERC Ingolstadt in München und gegen die Adler Mannheim zuversichtlich. Hoffnung macht ihm auch Neuzugang Brandon Kozun.

Nach der Länderspielpause geht es für den ERC Ingolstadt nach der 1:4-Niederlage in der Champions Hockey League gegen die Växjö Lakers nun auch in der Deutschen Eishockey-Liga weiter.

Dabei werden die Panther gleich voll gefordert sein. Am Freitag (19.30) gastieren sie beim deutschen Meister Red Bull München, am Sonntag (14 Uhr) steht das Heimspiel gegen die Adler Mannheim an, die sie in der Vorsaison im Play-off-Halbfinale ausschalteten. Im Gegensatz zum ERC, der als Tabellenzehnter den Erwartungen hinterherhinkt, befinden sich die beiden Kontrahenten unter den Top sechs der Liga. Ein Umstand, der für Verteidiger Leon Hüttl durchaus eine Chance darstellt. „Beide Teams sind vor uns in der Tabelle. Wir können Boden gutmachen, wenn wir gute Spiele abliefern.“ Freilich ist dem Verteidiger auch bewusst, dass bei negativen Ausgängen der Abstand nach oben weiter anwachsen würde. Dennoch gibt sich Hüttl zuversichtlich: „Wir versuchen, die Tabelle auszublenden. Wir wissen, dass wir ein Topteam sind und weiter nach oben gehören.“ Leider aber laufe im Sport nicht immer alles nach Plan. Als Grund für die durchwachsene Saison des ERC macht Hüttl „Kleinigkeiten“ aus. Vor allem aber die Torausbeute lasse zu wünschen übrig. 47 Treffer haben die Panther bisher lediglich erzielt, nur die Düsseldorfer EG und die Iserlohn Roosters haben seltener getroffen. Dieses Manko war im Europapokal gegen Växjö am Dienstag abermals ersichtlich. „Es war kein 4:1-Spiel“, sagt Hüttl, dessen Mannschaft in der Tat gut mitgehalten hat. „Wir haben uns gute Chancen herausgespielt, hatten zudem beim ersten Gegentor Pech.“

