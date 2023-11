ERC Ingolstadt

vor 33 Min.

„Wir wollen etwas zurückgeben“: Wayne Simpson freut sich über die Unterstützung der Fans

Will für eine Überraschung sorgen: Wayne Simpson ist am Dienstag im Achtelfinal-Rückspiel der Champions Hockey League mit dem ERC Ingolstadt bei den Växjö Lakers zu Gast. Foto: Johannes Traub

Plus Das Team und 150 Fans des ERC Ingolstadt fliegen gemeinsam zum Achtelfinale der Champions League nach Schweden. Wayne Simpson lobt die Anhänger und glaubt trotz des 1:4 im Hinspiel an ein Weiterkommen.

Viel Zeit zum Regenerieren haben die Spieler des ERC Ingolstadt aktuell wahrlich nicht. Nach den beiden intensiven Spielen am Wochenende steht bereits am Dienstag (18 Uhr) das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions Hockey League bei den Växjö Lakers an.

Die Ausgangsposition für die Panther könnte dabei kaum schlechter sein. Trotz einer ordentlichen Leistung ging das Hinspiel am vorigen Dienstag mit 1:4 verloren, weshalb die Panther mit einer großen Hypothek zum schwedischen Meister reisen. Auch wenn die Chance auf den Einzug in die nächste Runde gering sein dürfte, gibt sich etwa Wayne Simpson durchaus zuversichtlich: „Der Glaube bei uns in der Kabine ist groß“, sagt der Stürmer über ein mögliches Weiterkommen. Mit einem guten Start ins Spiel könne es gelingen, das Publikum ruhig zu stellen und den Gegner nervös zu machen. Trainer Mark French will das Momentum aus den vergangenen Spielen mitnehmen und bezeichnet ebenfalls die ersten Minuten der Partie als ausschlaggebend.

