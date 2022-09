ERC Ingolstadt

17:30 Uhr

Wojciech Stachowiak: Ein Trainerwechsel als Glücksfall

Plus Trotz eines laufenden Vertrags galt der Abgang von Wojciech Stachowiak als beschlossene Sache. Warum der 22-jährige Stürmer dennoch beim ERC Ingolstadt geblieben ist. Am Freitag geht es im Derby gegen die Straubing Tigers.

Von Dirk Sing Artikel anhören Shape

Als die gemeinsame Übungseinheit des ERC Ingolstadt am Mittwochvormittag in der Saturn-Arena schon längst vorbei ist, steht Wojciech Stachowiak noch immer mit Daniel Pietta an einem der Bullykreise zusammen. Immer und immer wieder wirft Development-Coach Jeff MacLeod eine der kleinen Hartgummischeiben zwischen die beiden Angreifer auf den Boden. Das Thema der zusätzlichen freiwilligen Extraschicht: Bullys! „Nachdem ich ja in dieser Saison wieder vermehrt auf meiner Lieblingsposition des Centers zum Einsatz komme, gehören die Face-offs einfach dazu“, sagt Stachowiak.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen