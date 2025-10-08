Scuderia Neuburg weiter in der Erfolgsspur

Nach ihrem guten Abschneiden beim 24-Stunden-Rennen in Grimma machten sich Matthias Grontzki und Florian Freiberger erneut auf den weiten Weg zu ihrer Lieblingsstrecke ins sächsische Grimma bei Leipzig, um beim dortigen Zwölf-Stunden-Rennen um wichtige Punkte in der SWS-Meisterschaft zu kämpfen.

Im Training mussten sich die beiden Scuderia-Piloten noch mit dem sechsten Platz im 15 Teams starken Feld zufriedengeben. Im Rennen lief es für Grontzki/Freiberger dagegen wesentlich besser. Sehr schnell schlossen sie zur fünfköpfigen Spitzengruppe auf und kämpften um den dritten Platz. Nachdem das für das KEC-Motorsport-Team fahrende Duo diesen zur Hälfte des Rennens erobert hatte, machte es anschließend Jagd auf das Spitzen-Paar. Durch konstant schnelle Zeiten übernahmen Grontzki/Freiberger in der zweiten Rennhälfte recht schnell die Führung, welche sie bis ins Ziel nicht mehr abgaben. Ihr am Ende ungefährdeter Sieg waren bereits der sechste Erfolg der Scuderia Neuburg und des KEC-Motorsport-Teams in der SWS-Meisterschaft in dieser Saison.

Bestzeit bereits im Training

Am gleichen Wochenende traten Ralf Löffler und Marcel Wehrer im unterfränkischem Gerolzhofen zum Endlauf der dortigen Sprintmeisterschaft 2025 an. 34 Fahrer qualifizierten sich für diesen Wettbewerb. In zwei Vorläufen wurden die zwölf Finalteilnehmer ermittelt. Löffler gewann seinen ersten Vorlauf und belegte im zweiten einen sehr guten dritten Platz. Wehrer entschied ebenfalls einen Vorlauf für sich und erreichte im nachfolgenden Rang fünf. Somit waren beide Scuderia-Piloten für das Finale qualifiziert. Hier bestätigte Löffler mit der Bestzeit im Training bereits seine sehr gute Form. Wehrer erreichte hier einen starken vierten Platz. Im 20 Minuten dauernden Finale führte Löffler vom Start an über die gesamte Dauer das Rennen an und fuhr zu einem umjubelten Sieg und zur Meisterschaft. Wehrer hatte während der gesamten Distanz Kontakt zur Spitze und beendete das Rennen auf dem fünften Platz. (schw)