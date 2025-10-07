Kanurennsport; Eine Regatta mit bleibenden Erinnerungen

Kürzlich fand in Gemünden am Main die 51. Unterfränkische Schülerregatta mit 141 Teilnehmern aus sieben bayerischen und einem hessischen Kanuverein statt. Die fränkische Saale ist eine ruhige, malerische Strecke für Regatten – ein entspannter Nebenfluss des Mains, der sanft dahinfließt und bestens geeignet für die 300-Meter-Kurzstrecken ist. Sportwarte und Trainer sind sich einig, dass diese eine der wichtigsten Regatten im Jahr ist, um den Kanu-Nachwuchs für den Rennsport zu begeistern. Fast alle bayerischen Anfänger bestritten in Gemünden ihre erste Regatta und gewannen dabei auch Medaillen.

Die Schülerregatta hinterlässt bleibende Erinnerungen. Das zeigt sich daran, dass ehemalige Teilnehmer wie Katharina Degmayr und Anni Scheuermeyer, die inzwischen erwachsen sind, erneut dabei waren, um die jungen und noch unerfahrenen Athleten an ihren Start zu begleiten und wichtige Tipps zu geben. Es herrschte ein freundschaftlicher und fairer Wettbewerb zwischen den Vereinen. Falls ein Fahrer im Mannschaftsboot ausfiel, unterstützen die anderen Vereine, damit das Boot vollständig blieb. Auch beim DRC Neuburg fielen von den 14 Schülern im Alter von sieben bis 14 Jahren drei Youngsters krankheitsbedingt aus.

Vier Nachwuchsfahrer entscgeiden sich nach Einsteigerkursen für den Rennsport

Bei den im Frühjahr stattfindenden Kanu-Einsteigerkursen des DRCN entschieden sich vier Nachwuchsfahrer für den Rennsport. In Gemünden gab es spezielle Anfängerrennen, bei denen diese erstmals am Start waren. Auf Anhieb paddelten Friedrich Wilken und Tobias Schoder im K1 zu Gold. Hermine Wilken sicherte sich Silber und Levi Heigl gewann stolz Bronze. Die 14-jährigen Fahrerinnen Emma Rogler, Lily Schader und Charlotte Köck - alle erfahrene Kanu-Rennsportlerinnen - überzeugten durch Technik und Schnelligkeit. Im K1 belegten sie die Plätze eins, zwei und drei. Rogler gewann außerdem im K2 der Schülerinnen A mit der zwölfjährigen Luzi Heigl sowie im K4 Wettbewerb mit Schader, Köck und Heigl Gold. Die männlichen Schüler B zeigten durchweg hervorragende Leistungen und freuten sich über insgesamt sechs Medaillen.

Besonders erfreulich ist, dass jeder Teilnehmer der Schülermannschaft mit mindestens einer Medaille nach Hause fuhr, was die Motivation für die neue Saison zweifelsohne nochmals erhöhen dürfte. (sw)

Ergebnisse im Überblick:

Anfänger:

AK 11: 1. Tobias Schoder

AK 9: 2. Hermine Wilken

AK 7: 1. Friedrich Wilken, 4. Levi Heigl



Fortgeschrittene:



Schüler C

K1 AK 7: 1. Friedrich Wilken, 5. Levi Heigl

K1 AK 9: 4. Hermine Wilken

K2: 4. Friedrich Wilken/Levi Heigl

Männliche Schüler B

K1 AK 10: 2. Paul Mintert, 3. Kimi Heigl

K1 AK 11: 2. Max Seeber, 3. Tobias Schoder

K2: 2. Kimi Heigl/Max Seeber, 4. Paul Mintert/Tobias Schoder

K4: 1. Paul Mintert (im Boot des SSKC Aschaffenburg), 3. Kimi Heigl/Max Seeber/Tobias Schoder/Friedrich Wilken

Weibliche Schüler B

K1 AK 12: 2. Luzi Heigl

K2: 2. Luzi Heigl/Merle Reis (SSKC Aschaffenburg)

K4: 3. Luzi Heigl (im Boot der KRV Hof)

Weibliche Schüler A



K1: 1. Emma Rogler, 2. Lily Schader, 3. Charlotte Köck

K2: 1. Emma Rogler/Luzi Heigl, 2. Lily Schader/Charlotte Köck

K4: 1. Emma Rogler/Lily Schader/Charlotte Köck/Luzi Heigl

Weibliche Jugend

K2: 2. Charlotte Köck/Lina Wirl (WSG Kleinheubach),4. Emma Rogler/Selina Klein (SSKC Aschaffenburg)