„Ein schönes Wiedersehen“: FC Ehekirchen will gegen Bayernliga-Absteiger TSV Rain/Lech punkten

Über das Debakel zum Saisonstart der Landesliga Südwest musste das Team von Max Käser und Jonas Halbmeyer zuerst eine Nacht schlafen. 1:5 hatte der FC Ehekirchen am vergangenen Dienstag gegen die Schwaben verloren. Doch die Aufgabe eines Trainergespanns ist es in solchen Momenten auch, den Blick wieder schnell nach vorne zu richten. „Wir versuchen natürlich dann im Training das Gute hervorzuheben“, sagt Käser und verweist auf die solide erste Hälfte im Spiel gegen Aindling. Gerade die ersten beiden Gegentreffer waren aus Unachtsamkeiten entstanden – Fehler „die wir in Zukunft abstellen müssen“.

Den Blick nach vorne richten muss der FCE schon allein deshalb, weil für eine Verschnaufpause keine Zeit bleibt: Mit vier Punktspielen in zwölf Tagen heißt es, stets konzentriert und wachsam zu bleiben. Bereits am heutigen Samstag geht es für Käsers Jungs zum Auswärtsderby gegen den Bayernliga-Absteiger TSV Rain/Lech (Anpfiff 14 Uhr). Und obwohl dieser bei seinem Auftakt gegen den SV Cosmos Aystetten lediglich einen Punkt einstreichen konnte – ist für Käser klar, wer der Favorit ist. „Die werden auf jeden Fall in einer anderen Sphäre spielen – das ist jedem im Team bewusst.“ Verschenken werde man aber trotzdem nichts und um Punkte kämpfen. Käser, der bis 2023 selbst in Rain gespielt und kurzzeitig sogar das Regionalliga-Team gecoacht hatte, freut sich auf ein „schönes Wiedersehen mit alten Bekannten“. Er stellt aber auch klar: „Die 90 Minuten werden da ausgeklammert.“

Der Kader des Landesligisten FC Ehekirchen ist noch immer nicht vollständig

Nach wie vor leidet der FCE an Personalmangel, Spieler können dadurch weniger durchrotieren und ermüden schneller, was bei der Partie gegen Aindling sichtbar wurde. Es fänden laufend Probetrainings mit Aspiranten statt, aber „das wird sich noch hinziehen“, so Käser. Außerdem sind noch immer vier Stammspieler verletzt – neben Neuzugang Michael Bauer, der vom FC Stätzling nach Ehekirchen wechselte, auch „alte Hasen“ wie Kapitän Nicolas Ledl und Mittelfeldspieler Maximilian Koschig. Die beiden sollten aber ihre jeweiligen Zerrungen in Kürze wieder auskuriert haben und in die Saison starten können.