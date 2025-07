FC Ehekirchen gewinnt 3:2 gegen den SC Oberweikertshofen

Es war vor etwa 320 Zuschauern eine „Achterbahn der Gefühle“, wie FCE-Coach Maxi Käser nach dem Spiel gegen den SC Oberweikertshofen sagte. Nach einer „komplett verschlafenen“ ersten Hälfte, in der beiden Teams nahezu kein Abschluss gelang – erst recht kein torgefährlicher, zeigte die Kabinenansprache bereits direkt nach der Pause Wirkung.

Die Kurzzeitverletzten Nico Ledl und Maxi Koschig waren wieder am Start – und das war spürbar. Ledl wurde seiner Kapitänsbinde gerecht, motivierte das Team und spielte immer wieder eine tragende Rolle – defensiv aber auch in der Vorbereitung von Abschlüssen. Für Maxi Koschig dagegen gab es vier Minuten nach der Pause einen Grund zu feiern: Der 27-Jährige erzielte sein erstes Landesligator, „wichtig nicht nur für mich, sondern auch fürs Team“, sagte er nach dem Spiel. Nach einer Ledl-Vorlage von rechts in den Strafraum prallte Koschigs Schuss zuerst am SCO-Keeper ab, doch der zweite Versuch saß und brachte die Hausherren in Führung. Kurz danach hätte Ledl nach einer Ecke in der 58. Minute beinahe per Kopf erhöht. Doch der Ball ging nur links neben das Tor.

Maxi Koschig brachte den FC Ehekirchen in Führung mit seinem ersten Landesligator

Fortan setzten sich die Gäste in der FCE-Hälfte fest. Immer wieder führten sie kleine Stiche aus, die schließlich in der 69. Minute durch ein Tor von Felix Hallmaier belohnt wurden. Doch FCE-Neuzugang Jakob Schmid witterte dann in der 78. Minute die Chance zur erneuten Führung. Auf der rechten Seite lief er völlig frei nach vorne und bediente per Flanke Christoph Hollinger, der zum 2:1 einschob. In der Endphase ging es dann noch einmal heiß her. Bereits in der letzten regulären Minute kam es vor FCE-Keeper Korbinian Neumaier zu einem großen Gewusel und Neumaier schaffte es nicht, den Ball aus der Gefahrenzone zu bringen. Andreas Volk brachte den Gästen den 2:2-Ausgleich. Doch die Nachspielzeit war noch für eine Überraschung gut. Nachdem ein SCO-Spieler nach einem Zweikampf zu Boden ging, wurde es kurz laut unter den angereisten Zuschauern. Doch der Schiedsrichter ließ weiterspielen und ermöglichte so Florian Ettenreich eine Vorlage für – erneut – Jakob Schmid, der mit dem 3:2 den Deckel draufmachte.

„Ich hoffe, dass jetzt der Knoten geplatzt ist“, so Coach Käser. Es sei ein „dreckiger Sieg“ gewesen, aber was zählt sind die drei Punkte. Und die befördern den FC Ehekirchen nach dem dritten Spieltag vom letzten Tabellenplatz auf Platz 14, bevor am Samstag auswärts beim SV Cosmos Aystetten schon der nächste Gegner wartet (Anstoß 15 Uhr).

FC Ehekirchen Neumaier, Labus, Hardok, Ledl (58. Schaff), Hollinger C., Koschig (52. Burkhardt), Schmid, Hollinger J. (58. Ettenreich), Schaller, Bottenschein, Halbmeyer (90. Tozakoglu).