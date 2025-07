Landesliga: FC Ehekirchen startet mit Verletzungspech in das erste Punktspiel der Saison

Für Max Käser und seine Jungs vom FC Ehekirchen lief die Vorbereitung auf die bevorstehende Saison alles andere als optimal. „Wir hatten leider viele Verletzte und für die übrigen Spieler war dann die Belastung sehr hoch, weil wir nicht durchrotieren konnten“, sagt Käser. Erst vor einem guten Monat hat er mit Jonas Halbmeyer das Training des Landesligisten übernommen. Doch von den sechs Testspielen seither konnte der FCE kein einziges gewinnen. Lediglich mit dem 2:2-Unentschieden gegen den direkten Ligakonkurrenten FC Stätzling zeigt sich Käser zufrieden: „Das war ein ordentlicher Auftritt, wir hätten auch gewinnen können.“

Neben der hohen Ausfallquote sei der Kader aber auch noch nicht vollständig, es fänden laufend Probetrainings statt, aber nicht jeder passe zur Mannschaft. „Wir halten immer wieder die Augen offen und hoffen noch auf den ein oder anderen Neuzugang.“ Insgesamt sei die Stimmung im Team aber gut und die Zusammenarbeit im Kader und unter den beiden neuen Trainern sehr harmonisch. „Wir sind alle auf einer Wellenlänge – das passt richtig gut“, so Käser. Fußballerisch sei aber noch Luft nach oben, vor allem im Bereich Schnelligkeit – insbesondere bei den neuen jungen Spielern.

Der FC Ehekirchen spielt am Dienstag gegen den TSV Aindling

Nun steht am Dienstag ab 19 Uhr (Elektro Schmaus Arena) mit der Partie gegen den TSV Aindling das erste Punktspiel der neuen Saison an. Nach wie vor haben Käser und Halbmeyer mit einigen Ausfällen zu kämpfen, vier an der Zahl. Auch der Einsatz von Kapitän Nicolas Ledl ist fraglich. Er hatte sich beim Freundschaftsspiel gegen den SV Klingsmoos eine Zerrung am hinteren Oberschenkel zugezogen.

In der vergangenen Saison musste sich der FCE in beiden Partien gegen den TSV Aindling geschlagen geben. Zudem haben die Schwaben in den vergangenen Spielen eine solide Leistung gezeigt – darunter auch der 6:3-Sieg gegen den Bayernligisten Türkspor Augsburg im Toto-Pokal. „Das wird sicher eine riesige Aufgabe, ein Kracher. Aber wir müssen unsere kleinen Chancen suchen und werden gegen Aindling alles versuchen“, sagt Käser. Bereits am Samstag geht es dann auswärts gegen den ehemaligen Bayernligisten TSV Rain/Lech, kein einfacher Start in die Saison also. Das Ziel ist, wie in der vergangenen auch, der Nichtabstieg. Spielertrainer Käser selbst wird das erste Punktspiel der Saison vom Seitenrand verfolgen, da auch er noch eine Zerrung hat und nach zwei Jahren Spielpause seinen Körper erst langsam auftrainieren muss.