FC Ehekirchen gegen TSV Aindling: Vier Gegentreffer in 18 Minuten

Der FC Ehekirchen musste beim Auftaktspiel in die Landesliga-Saison 2025/26 eine bittere Niederlage gegen den TSV Aindling einstecken. Dabei hat das Team der beiden neuen Trainer Max Käser und Jonas Halbmeyer über weite Strecken vor allem defensiv eine durchaus solide Leistung gezeigt. Doch in der letzten halben Stunde ging es Schlag auf Schlag, so dass der FC Ehekirchen letztlich bei einem Endstand von 1:5 den Rasen der Elektro Schmaus Arena verlassen musste. Zur Pause stand es lediglich 0:1.

„Wir waren in der Halbzeitpause guter Dinge, dass wir das Ding noch drehen können“, sagte Käser nach dem Spiel. „Vor allem auf der ersten Hälfte können wir aufbauen.“

Das Spiel vor circa 310 Zuschauern begann direkt mit einem Schockmoment und einem Missverständnis zwischen dem FCE-Keeper Korbinian Neumaier und seinem Verteidiger Eduard Hardok, der in der ersten Minute vor dem eigenen Tor ausrutschte und den Ball an Nico Baumeister verlor, der dankbar zum 0:1 einschob. Die Gastgeber ließen sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen und zeigten vor allem beim Spiel gegen den Ball ihr Können. Beide Torhüter hatten kaum etwas zu tun. Die erste und einzige Chance gab es für die Ehekirchener in der 30. Minute, als Christoph Hollinger den Ball über den TSVA–Torwart hob, aber leider nur die Latte traf. „Wir hätten eigentlich mit einer 1:0-Führung in die Pause gehen müssen“, sagte folglich Coach Käser.

Der FCE-Defensive ging in der zweiten Hälfte merklich die Kraft aus

Auch in der zweiten Hälfte waren die Chancen zunächst beiderseits rar. Doch nach einem erneuten Leichtsinnsfehler der Hausherren – Neumaier ging weit aus dem Tor, Laurin Völlmerk umspielte ihn gekonnt und schob lässig in den leeren Kasten zum 0:2 ein. „Vor allem bei den ersten beiden Gegentoren haben wir schon ziemlich mitgeholfen“, so Käser. Dann war es um den FCE geschehen.

Der Defensive ging in den letzten 30 Minuten merklich die Kraft aus, was sicher auch daran lag, dass der FCE im gesamten Spiel lediglich zweimal wechseln konnte, der TSVA hingegen fünfmal. „Wir haben die Breite einfach noch nicht“, sagte Käser. Noch immer ist er auf der Suche nach Neuzugängen, dazu kommen einige Verletzte, unter ihnen Kapitän Nico Ledl.

In der 74. Minute dann nutzte Laurin Völlmerk einen Umschaltmoment, tauchte nahezu ohne Gegenwehr vor dem Tor auf und erhöhte zum 0:3. Sechs Minuten später dann – erneut ohne nennenswerte Verteidigung – verwandelte Dominik Robinson zum 0:4. Eine Minute später verkürzte Matthias Schaff den Abstand mit einem Ehrentreffer zum 1:4 bevor dann erneut Laurin Völlmerk in der 84. Minute für den 1:5-Endstand sorgte. Am Samstag steht für den FC Ehekirchen bereits die nächste schwere Aufgabe an. Der Gegner ist Bayernliga-Absteiger TSV Rain/Lech. „Es kann nur besser werden“, sagte Käser mit Blick auf die bevorstehende Partie.