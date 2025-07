Landesliga Südwest: FC Ehekirchen bringt sich in Rain selbst um etwas Zählbares

Hätte Schiedsrichter Maximilian Riedel am Samstagnachmittag das Landesliga-Derby zwischen dem Absteiger TSV Rain und FC Ehekirchen bereits nach 72 Minuten beendet, wäre Max Käser sowohl mit der Darbietung seiner Schützlinge als auch mit dem bis dahin torlosen Unentschieden als Ergebnis rundum zufrieden gewesen. Dass sich die Miene des Ehekirchener Trainers nach dem „wirklichen“ Schlusspfiff eher dem regnerischen Wetter anpasste, lag unter anderem daran, dass ein Fußballspiel in der Regel eben doch 90 Minuten dauert.

In jener 73. Minute verlor FCE-Verteidiger Benedikt Bottenschein in der eigenen Hälfte den entscheidenden Zweikampf beziehungsweise den Ball an kurz davor eingewechselten Eric Adam. Der Rainer Offensivakteur nahm dieses Geschenk dankend an und ließ Ehekirchens Schlussmann Korbinian Neumaier keine Abwehrmöglichkeit - 1:0! „Wir haben bis dahin ein wirklich gutes Spiel gemacht, kaum etwas Gefährliches zugelassen und waren in meinen Augen sogar insgesamt die etwas aktivere Mannschaft“, resümierte Käser, der es letztlich auf den Punkt brachte: „Wenn du allerdings solche Fehler machst, wird es in dieser Liga schwierig, Partien zu gewinnen. Solche Schnitzer werden einfach gnadenlos bestraft.“

Ehekirchen ohne Nico Ledl, Maximilian Koschig und Jakob Schaller

In der Tat hatten die Gäste, bei denen die verletzten und angeschlagenen Leistungsträger Nico Ledl, Maximilian Koschig und Jakob Schaller passen mussten, den favorisierten Hausherren das Leben bis zu diesem Gegentreffer überaus schwer gemacht. Der Plan, hinten kompakt zu stehen, um dann bei Ballgewinnen schnell umzuschalten und Nadelstiche in der Offensive zu setzen, ging zunächst auch auf. Die Tillystädter hatten zwar deutlich mehr Ballbesitz, konnten damit aber nicht wirklich viel anfangen. Ehekirchen wurde zumeist dann gefährlich, wenn es mit dem pfeilschnellen und auffälligen Jakob Schmid über die linke TSV-Abwehrseite kam, welche vom ehemaligen FCE-Kicker Paul Schmidt bearbeitet wurde. Doch einmal kam seine Hereingabe auf den mitgelaufenen Christoph Hollinger nicht an (24.), dann setzte er frei stehend vor TSV-Keeper Niklas Gordy (auch er trug in der vergangenen Saison noch das Ehekirchener Trikot) das Spielgerät am Pfosten vorbei (36.).

Aller Einsatz war umsonst: Jonas Halbmeyer (links) und Eduard Hardok (rechts) mussten sich mit dem FC Ehekirchen im Derby dem TSV Rain geschlagen geben.

„Solche Gelegenheiten müssen wir einfach nutzen. Wenn wir zu diesem Zeitpunkt in Führung gehen, kann eine solche Partie ganz anders laufen“, wusste Käser. Und der TSV Rain? Es dauerte bis kurz vor der Pause, ehe die Gastgeber zum ersten Mal richtig Gefahr versprühten - dann aber gewaltig! Erst scheiterte der durchgebrochene Dennis Lechner an einer starken Fußabwehr Neumaiers (44.), ehe anschließend auch Fatlum Talla einen 16 Meter-Schuss nicht am FCE-Torwart vorbeibrachte (45.).

470 Zuschauer verfolgen dieses Derby

Auch nach dem Wiederbeginn änderte vor den 470 Zuschauern im Georg-Weber-Stadion zunächst wenig. Rain hatte vorwiegend den Ball am Fuß, während Ehekirchen defensiv gut stand und auf Gegenangriffe wie jenen von Christoph Hollinger (55.) lauerte. Doch eine kurze Unaufmerksamkeit in der 73. Minute, welche Adam bestrafte, brachte das Käser/Halbmeyer-Team schließlich auf die Verliererstraße. Als sich dann auch noch kurz darauf Halbmeyer innerhalb von wenigen Sekunden wegen eines Foulspiels sowie am schließenden Ballwegschlagens erst Gelb und schließlich Gelb-Rot einhandelte (77.) sowie Jannik Schuster eine Freistoßflanke am „langen Pfosten“ ungehindert zum 2:0 einköpfte (87.), war dieses Derby endgültig entschieden.

„Keine Frage, für uns wäre heute definitiv etwas möglich gewesen“, meinte Käser, der trotz aller Enttäuschung auch positive Aspekte fand: „Auch wenn wir verloren haben, war es ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Darauf können und werden wir aufbauen.“ Bereits am Mittwoch (18.30 Uhr) geht es mit einem Heimspiel gegen den ebenfalls noch punktlosen SC Oberweikertshofen weiter.

TSV Rain: Gordy, Bobinger, Lohner, Talla (84. Mayr), Joerss (90.+1 Trautwein), Lechner (89. Böhm), P. Schmidt (90.+2 Huck), Große, Fidan (65. Adam), Schuster, Knötzinger.

FC Ehekirchen: Neumaier, Hardok, Labus, Burkhardt, Chr. Hollinger, Lauber, Tozakoglu, Schmid, J. Hollinger (69. Schaff), Bottenschein (75. Gschwender), Halbmeyer.

Tore: 1:0 Adam (73.), 2:0 Schuster (87.). - Gelb-Rot: Halbmeyer (77./Ehekirchen). - Schiedsrichter: Maximilian Riedel. - Zuschauer: 470.