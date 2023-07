„Vor allem bin ich menschlich enttäuscht“ - FCE startet in die Saison

Plus Abteilungsleiter Markus Bissinger und Kapitän Nicolas Ledl sprechen vor dem Saisonstart des FC Ehekirchen über die Abgänge, die Qualität des Kaders und die Ziele in der kommenden Spielzeit.

Markus Bissinger, warum ist Nico Ledl der ideale Kapitän für den FC Ehekirchen?

Markus Bissinger: Nico ist ein Vorbild für die jungen Spieler, geht immer mit Einsatz und Kampf vorneweg. Er ist loyal gegenüber dem Verein, was ihn zu einem perfekten Kapitän macht.