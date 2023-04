0:2 gegen Oldenburg: Enttäuschung beim FC Ingolstadt

Der FC Ingolstadt verliert nach einer schwachen Leistung daheim gegen den VfB Oldenburg mit 0:2. Zwei ehemalige FCI-Akteure sind entscheidend am Gästesieg beteiligt. Wie Michael Köllner sein Heimdebüt bewertet.

Mit einem Banner „Feuer und Flamme für den Klassenerhalt“ und dem Abrennen von Bengalos hat die Fankurve der Schanzer ihren Fanboykott mit dem Anpfiff der Drittligapartie zwischen dem FC Ingolstadt und dem VfB Oldenburg beendet. Doch es war das einzige Feuerwerk, das am Samstag im Audi Sportpark abgebrannt wurde. Mit einer schwachen Vorstellung, vor allem in der ersten Halbzeit, vermiesten die FCI-Akteure Trainer Michael Köllner seine Heimpremiere durch eine 0:2-Pleite.

„Man hat gemerkt, dass wir noch eine Menge Arbeit vor uns haben“, so der FCI-Coach nach der Heimpleite. In der Vorwoche hatte Köllner in Meppen bei seinem Debüt noch einen 3:0-Erfolg feiern können. Bei seinem ersten Heimspiel veränderte Köllner gezwungenermaßen seine Mannschaft auf drei Positionen. Stammkeeper Marius Funk (krank), Marcel Costly (Gelbsperre) fielen aus, außerdem musste Arian Llugiqi auf die Bank. Markus Ponath, Calvin Brackelmann und Justin Butler begannen. Obwohl es in den Audi Sportpark nur 3953 Zuschauer verschlug, kam etwas Heimspielatmosphäre auf. Überraschend fand der Tabellenvorletzte aus Oldenburg besser in das Spiel. Es dauerte keine drei Minuten und der FCI bekam den ersten Dämpfer verpasst. Nach einer Ecke von Marc Stendera auf den ersten Pfosten köpfte Patrick Hasenhüttl (beides Ex-Schanzer) auf das kurze Eck. FCI-Keeper Ponath konnte noch abwehren. Den Abpraller stocherte jedoch Leon Deichmann zum 0:1 über die Torlinie. Oldenburg ließ nicht locker, war kämpferisch und auch spielerisch vom Anpfiff weg überlegen. Die Schanzer dagegen wirkten völlig verunsichert und von der Rolle. Noch hatten sie den Rückstand nicht richtig verdaut, fingen sie sich nach dem gleichen Muster das 0:2 ein (17.). Stendera schlug den zweiten Eckball nach innen, Ponath konnte den Ball nicht festhalten. Nach einem unübersichtlichen Gewühl im Fünfmeterraum bugsierte nach drei vergeblichen Oldenburger Versuchen Patrick Hasenhüttl die Kugel aus kurzer Distanz über die Torlinie.

Bei FCI-Trainer Köllner reißt der Geduldsfaden

Nachdem Stendera in der 25. Minute am Elfmeterpunkt frei zum Kopfball gekommen war, riss bei Köllner der Geduldsfaden und er reagierte mit einen Doppelwechsel (26.). Der FCI-Coach, der längst seine Jacke abgelegt hatte und im T-Shirt in seiner Coachingzone immer wieder antrieb, wechselte seine beiden Sechser Hans Nunoo Sarpei und Rico Preisinger aus und brachte die beiden Youngster Tim Civeja und Felix Keidel. „Wir sind für die erste schwache Phase im Spiel, in der wir unheimliche Schwierigkeiten hatten, selbst den Takt und den Rhythmus anzugeben, bestraft worden. Da haben wir es nicht geschafft, die Standards zu bereinigen“, bemängelte Köllner. Die Einwechslungen zeigten Wirkung, denn die Schanzer traten nun offensiv mutiger auf, dabei verpasste Patrick Schmidt nach einer Hereingabe von Tobias Bech den möglichen Anschlusstreffer (36.). Nach dem Seitenwechsel war der Trainer mit dem Auftritt seiner Mannschaft grundsätzlich zufrieden, weil sie seiner Meinung nach auf den 0:2-Pausenrückstand reagiert hatte und versuchte, dem Spiel eine Wende zu geben. „Aber man hat gesehen, dass wir noch eine Menge Arbeit vor uns haben“, ließ Köllner anklingen, wo er die Hebel ansetzen muss.

Am Samstag geht es zu Viktoria Köln

Wegen der englischen Woche – die Schanzer hatten am Mittwoch im Pokal in Erlangen mit 2:0 gewonnen – sei es schwierig gewesen, mit der Mannschaft zu trainieren und sie vorzubereiten, erklärte Köllner. Das werde man diese Woche intensiv nachholen, um am kommenden Samstag (14 Uhr) bei Viktoria Köln Punkte für den Klassenerhalt einzufahren, so Köllner, der bei den Schanzern eine neue Zeitrechnung einleiten will. In der zweiten Halbzeit spielte der FC Ingolstadt gegen selbstbewusste Oldenburger zwar mit, doch es fehlte in der Offensive die Durchschlagskraft.

FC Ingolstadt 04 Ponath – Rausch (69. Testroet), Nduka, Schröck, Brackelmann – Sarpei (26. Keidel), Preißinger (26. Civeja) – Bech, Butler – Doumbouya (85. Hawkins), P. Schmidt VfB Oldenburg Dornebusch – Möschl, Appiah, L. Deichmann, Plautz (73. Brand) – Zietarski – Schäfer (81. Schmidt), Stendera (73. Wegner), Starke (81. Adetula), Knystock – Hasenhüttl (64. Ademi)

Schiedsrichter Timo Gansloweit (Dortmund) – Zuschauer 3953 Tore 0:1 L. Deichmann (3.), 0:2 Hasenhüttl (17.).