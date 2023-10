0:4 in Bielefeld: Abreibung für den FC Ingolstadt auf der Alm

Der FC Ingolstadt kassiert beim bislang wenig überzeugenden Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld eine deutliche 0:4-Klatsche. Was Abwehrspieler Ryan Malone nach der Partie zur Leistung sagt.

Eigentlich – zumindest auf dem Papier – war der FC Ingolstadt am 13. Spieltag der 3. Liga zu seinem Lieblingsgegner Arminia Bielefeld gereist. In den vergangenen acht Aufeinandertreffen hatten der Zweitliga-Absteiger lediglich einmal die Oberhand behalten. Doch es sollte diesmal anders kommen. Am Ende kassierte das Team von Cheftrainer Michael Köllner auf der „Alm“ eine deutliche 0:4-Niederlage.

Die erste Hiobsbotschaft gab es für die Schanzer bereits vor dem Match. Im Abschlusstraining hatten sich sowohl Yannick Deichmann (Knöchel) als auch David Kopacz (Bauchmuskulatur) verletzt. Folglich rutschten – neben Ryan Malone, der für den während der Trainingswoche verletzten Mladen Cvjetinovic in die Abwehrkette rotierte, auch Thomas Rausch und Bryang Kayo in die Startelf. Außerdem startete Daouda Beleme für Julian Kügel (Bank). Doch schon nach acht Minuten musste Köllner einen weiteren Ausfall auf die ohnehin schon lange Liste schreiben. Rausch blieb nach einem überharten Einsteigen von Bielefelds Noah Sarenren Bazee liegen und musste durch Donald Nduka ersetzt werden.

Hausherren gehen in der zwölften Minute in Führung

Doch der Start in diese Partie wurde für die Gäste nicht wirklich besser. In der zwölften Minute jagte Linksverteidiger Louis Oppie den Ball aus 25 Metern mithilfe des Rückens von Malone zum 1:0 in den Winkel zum 1:0. Kurz darauf meldete sich dann auch der FCI durch eine Einzelaktion von Beleme in diesem Match an (19.). In der 25. Minute musste der FC Ingolstadt schließlich den nächsten Rückschlag verkraften. Nach einem abgefälschten Pass von Sarenren Bazee landete das Spielgerät plötzlich vor den Füßen von Arminia-Stürmer Fabian Klos, der schließlich keine Mühe hatte, auf 2:0 zu stellen.

Nach dem Wiederbeginn setzten sich die Schanzer zunächst in der gegnerischen Hälfte fest. Zu mehr als einigen „Halbchancen“ reichte es jedoch nicht. Die erste große Gelegenheit in der zweiten Hälfte gehörte erneut den Bielefeldern. Nach einem langen Ball setzte sich der auffällige Sarenren Bazee gegen Nduka durch und legte quer auf Merveille Biankadi – 3:0 (55.). Die erste richtig gute Gelegenheit für den FCI hatte erneut Beleme. Seinen Kopfball nach einer Ecke von Benjamin Kanuric konnte Bielefelds Torhüter Jonas Kersken jedoch parieren.

Ingolstadt schafft keine Ergebnis-Kosmetik mehr

Den Schlusspunkt in dieser Begegnung setzte dann der eingewechselte Kaito Mizuta. Der Japaner behauptete sich am Strafraumeck bei einer feinen Einzelaktion gegen die Ingolstädter Defensive und markierte mit einem satten Schuss ins linke Eck den 4:0-Endstand (68.). Die anschließenden Versuche der Schanzer, zumindest noch Ergebnis-Kosmetik zu betreiben, scheiterten am gut aufgelegten Kersken im Kasten der heimischen Arminen.

„Heute war einfach ein schlechter Tag. Wir haben keine wichtigen Zweikämpfe gewonnen und vorne hat die Durchschlagskraft gefehlt“, resümierte FCI-Verteidiger Ryan Malone und ergänzte: „Wir hatten heute weder die Mentalität noch den Willen dieses Spiel zu gewinnen.“ Statt die Aufholjagd im Klassement fortzusetzen, mussten die Ingolstädter den Kontrahenten aus Bielefeld auch noch an sich vorbeiziehen lassen.

Arminia Bielefeld: Kersken – Lannert, L. Schneider, Großer, Oppie – Wörl (72. Özkan) – Schreck, Biankadi (65. Mizuta) – Putaro (65. Shipnoski), Klos (72. Wintzheimer), Sarenren-Bazee (82. Yildirim).

FC Ingolstadt 04: Funk – Rausch (9. Nduka), Malone, S. Lorenz, Guwara – Fröde, Keidel – Kayo (72. Seiffert), Kanuric (72. Kügel) – Beleme (88. Udebuluzor), Mause (72. Testroet).

Tore: 1:0 Oppie (12.), 2:0 Klos (25.), 3:0 Biankadi (55.), 4:0 Mizuta (68.). – Schiedsrichter: Eric-Dominic Weisbach (Halle/Saale). – Zuschauer: 14.500