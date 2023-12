1:1 gegen Aue: Dämpfer zum Abschluss für den FC Ingolstadt

Der FC Ingolstadt kommt im letzten Spiel des Jahres nicht über ein 1:1 gegen Erzgebirge Aue hinaus und verpasst den Sprung auf den dritten Platz. Dennoch ist Pascal Testroet nach seinem Jubiläumsspiel zufrieden.

Der FC Ingolstadt hat im letzten Spiel des Jahres den Sprung auf den dritten Platz der 3. Liga verpasst. Zwar patzte der SSV Ulm beim 1. FC Saarbrücken (1:2), doch die Schanzer kamen selbst nicht über ein 1:1 gegen Erzgebirge Aue hinaus. In einem weitestgehend ereignislosen Spiel ging der FCI kurz vor der Pause in Führung, musste aber nach dem Seitenwechsel den insgesamt verdienten Ausgleich hinnehmen.

Von einem Dämpfer wollte FCI-Angreifer Pascal Testroet aber nichts wissen. „Das Glas ist eher halbvoll. Natürlich wollten wir gewinnen, aber Aue ist eine gute Mannschaft.“ Für den 33-Jährigen war die Partie gegen seinen Ex-Verein ohnehin eine spezielle, da er sein 400. Spiel als Profi absolvierte. „Das ist eine besondere Anzahl, dazu ging es gegen einen für mich besonderen Gegner.“ Dass der FCI diesmal nicht seine gewohnte Offensivstärke zeigen konnte, habe in erster Linie am Kontrahenten gelegen. „Sie haben es defensiv gut gemacht und sind eng gestanden“, so Testroet. Trainer Michael Köllner sprach von einem „leistungsgerechten Ergebnis“ und einem „Abnutzungskampf auf dem ganzen Feld“ in einem intensiv geführten Spiel.

FC Ingolstadt geht durch ein Eigentor in Führung

Köllner setzte auf die gleiche Startelf wie beim jüngsten 4:0-Sieg gegen den SV Sandhausen. Der deutliche Erfolg bedeutete das sechste ungeschlagene Spiel hintereinander. Die Gäste reisten mit drei sieglosen Partien und einem 0:3 bei Waldhof Mannheim im Gepäck an. Der FCI begann dementsprechend selbstbewusst und presste früh, tat sich aber schwer, Chancen herauszuspielen. Die ersten 45 Minuten blieben größtenteils ereignisarm, die beiden Torhüter waren beschäftigungslos. Aue kam zu keinen Abschlüssen, die Schanzer tauchten immerhin das ein oder andere Mal in Tornähe auf.

Kurz vor der Pause erlaubten sich die Gäste dann einen folgenschweren Fehler. Marco Schikora verlor an der Mittellinie den Ball an Jannik Mause, der schnell umschaltete und Pascal Testroet bediente. Der Stürmer scheiterte zwar an Torhüter Martin Männel, doch Niko Vukancic fälschte den Ball unglücklich ins eigene Netz zum 1:0 ab (42.).

FC Ingolstadt kassiert den Ausgleich

Aue kam mit mehr Offensivgeist aus der Kabine. FCI-Torhüter Marius Funk hatte keine Probleme, einen Weitschuss von Marvin Stefaniak zu parieren (47.). Für die Schanzer kam Simon Lorenz an der Strafraumkante zum Abschluss, verzog jedoch deutlich (55.). Klare Tormöglichkeiten gab es weiterhin keine. Aues Tim Danhof tauchte in aussichtsreicher Position im Sechzehner auf, wurde aber rechtzeitig gestört (72.). Die Gäste hatten Vorteile, der FCI konzentrierte sich auf die Defensive und wurde bestraft. Stefaniak brachte eine Ecke in den Fünfmeterraum, Marcel Bär köpfte zum 1:1 ein (74.). Der FC Ingolstadt fand auf den Ausgleich keine Antwort mehr. Zwar ließen die Schanzer hinten nichts mehr zu, es gelang aber auch nicht, Aues Abwehr in Verlegenheit zu bringen.

Damit ist das Fußballjahr 2023 für die Ingolstädter beendet. Trainingsauftakt ist am 2. Januar. Das erste Pflichtspiel 2024 in der 3. Liga bestreiten die Schanzer am Samstag, 20. Januar (14 Uhr), wenn sie in Halle gastieren.

FC Ingolstadt 04 Funk – Costly (87. Krupa), Malone, S. Lorenz, Seiffert – Fröde - Deichmann, Keidel (79. Llugiqi), Kanuric (64. Kayo) – Testroet (64. Beleme), Mause (79. Kügel)

Erzgebirge Aue Männel – Danhof, Vukancic, Barylla, Rosenlöcher – Schikora (76. Schwirten), Pepic – Stefaniak, Taschtschi, Sijaric (84. Max. Thiel) – Bär (84. Meuer)

Schiedsrichter Marc-Philip Eckermann (Waiblingen) – Zuschauer 3883 – Tore 1:0 Vukancic (42./Eigentor), 1:1 Bär (74.)