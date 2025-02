1:1 gegen den VfB Stuttgart II: Zeitlers Blitz-Tor ist zu wenig für den FC Ingolstadt

Der FC Ingolstadt bleibt 2025 ungeschlagen und im Windschatten der Spitzenplätze in der 3. Liga, verpasste es aber, den Druck auf die Konkurrenten zu erhöhen. Trotz einem 25-Sekunden-Blitz-Tor und einem Elfmeter in der ersten Halbzeit gelang es dem FCI nicht, Kellerkind VfB Stuttgart II zu besiegen und musste sich mit einer Punkteteilung zufriedengeben (1:1).

„Wir sind sehr gut ins Spiel gestartet und haben es dann verpasst, auf 2:0 zu stellen. Im ersten Teil der zweiten Halbzeit haben wir Stuttgart viel zum Zug kommen lassen. Hinten raus war das Spiel ausgeglichener. Wir sind sehr enttäuscht aufgrund der ersten Halbzeit, das Spiel nicht für uns entscheiden zu können“, analysierte FCI-Trainerin Sabrina Wittmann die Partie. Sie hatte ihre Startelf auf zwei Position verändert. Für den kurzfristig erkrankten Felix Keidel begann Elias Decker, der sein Startelfdebüt feierte. Für Pascal Testroet, kehrte Sebastian Grönning ins Startaufgebot zurück.

FC Ingolstadt geht nach 25 Sekunden in Führung

Nach bereits 25 Sekunden klingelte es zum ersten Mal im Kasten. Deniz Zeitler bekam im Sechszehner den Ball. Er konnte ihn zwar erst nicht kontrollieren, die Stuttgarter Verteidiger aber auch nicht klären, sodass er in den linken Winkel zum 1:0 traf (1.). Zeitler blieb in der Offensive der Ingolstädter auch weiter der Fixpunkt. In der 20. Minute eilte Zeitler auf und davon Richtung Sechzehner, bediente mit einem QuerpassSebastian Grönning, der vom Stuttgarter Keeper Dennis Seimen gefoult wurde. Die Chance, per Elfmeter auf 2:0 zu stellen, verpasste Grönning. Seinen unplatzierten halbhohen Elfmeter konnte Seimen abwehren.

Stuttgart stand tief und spielte geduldig. Der FCI hatte zwar die Überlegenheit auf dem Platz, machte sich das Leben aber unnötig selbst schwer. Etliche Flanken von Marcel Costly, Sebastian Grönning oder David Kopacz segelten ins Toraus. In der Defensive klärte die Abwehrkette oft stümperhaft und lud den VfB unnötig ein. Zur ersten Torchance kamen die Gäste allerdings erst in der 27. Minute, als ein Schuss knapp das Tor verfehlte. Kurz vor der Pause war Zeitler wieder durch, sein Schuss landete allerdings in den Händen von Stuttgarts Keeper. Stuttgart II kam nach dem Pausenpfiff mit mehr Elan und Mut aus der Kabine. FCI-Keeper Pelle Boevink wurde zweimal gefordert nach guten Möglichkeiten von Dominik Nothnagel (49.) und von Jannik Hofmann. Zeitler scheiterte (63.) aus acht Metern am Stuttgarter Schlussmann, ehe Leny Meyer (66.) vom VfB ans Lattenkreuz schoss. Den Schanzern gelang in der Offensive nicht mehr viel. Stuttgart II spielte mutig nach vorne und verpasste elf Minuten vor dem Ende der Wittmann-Elf eine kalte Dusche. Nicolas Sessas Freistoß aus dem Halbfeld, fand Thomas Kastanaras der die Fußspitze reinhielt und zum Ausgleich traf.

FC Ingolstadt muss sich mit einem Unentschieden begnügen

Unmittelbar nach dem Anstoß lag der Ball wieder im Tor der Schanzer. Doch eine vermeintliche knappe Abseitsstellung von Kastanaras verhinderte das 2:1 für die Gäste. Der FCI stand am Ende mit einem Punkt aber gefühlt leeren Händen da. Sebastian Grönning haderte Spiel mit der Chancenverwertung: „Wir müssen in vielen Offensivmomenten mit mehr Qualität spielen. Wir hatten große Möglichkeiten zum 2:0. Aber wenn es lange 1:0 steht, kann alles passieren und das Spiel bleibt offen.“ Nach zwei Remis in Folge wartet auswärts mit Rot-Weiss Essen am kommenden Samstag das nächste Kellerkind auf die Schanzer.

FC Ingolstadt 04 Boevink - Costly, Cvjetinovic, S. Lorenz, Decker (82. Dühring) - Fröde, Besuschkow - Kopacz (76. Deichmann), Kanuric - Grönning, Zeitler

VfB Stuttgart II Seimen - Amaniampong, Chase, Nothnagel, Meyer (88. Reichardt) - di Benedetto (62. N. Sessa), Mack (75. Groiß) - Ja. Hofmann, Ulrich, Münst (62. Faghir) - Bujupi (62. Kastanaras)

Schiedsrichter Nico Fuchs (Odenthal) - Zuschauer 3000 - Tore 1:0 Zeitler (1.), 1:1 Kastanaras (79.) - Besondere Vorkommnisse Seimen hält Foulelfmeter von Grönning (21.).