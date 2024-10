1:1 gegen Verl: FCI-Torschütze Grönning spricht von „zwei verschenkten Punkten“

Der FC Ingolstadt hat es erneut verpasst, den Rückstand auf die vorderen Tabellenregionen in der 3. Liga zu verkürzen. Im Heimspiel gegen den abstiegsbedrohten SC Verl kamen die Schanzer über ein 1:1-Unentschieden nicht hinaus.

Dabei setzten sich die Hausherren zunächst in der gegnerischen Hälfte fest und erwischte fast einen Traumstart. Pascal Testroet vergab jedoch zweimal per Kopf (7./9.). Im direkten Gegenzug mussten die Schanzer jedoch einen herben Dämpfer einstecken. Nach einer flachen Eckenvariante der Gäste fälschte Testroet einen Schuss von Marcel Benger unhaltbar zum 0:1 ab. „Wir sind eigentlich gut in die Partie gestartet. Der Gegentreffer hat uns dann erst einmal Kopfzerbrechen zubereitet“, meinte FCI-Trainerin Wittmann. So verflachte die Begegnung bis zur Pause deutlich - was vor allem daran lag, dass das Ingolstädter Spiel von vielen kleineren Fehlern gekennzeichnet war.

Grönning kommt für den unauffälligen Borkowski

Zu Beginn des zweiten Abschnitts kam Sebastian Grönning für den unauffälligen Dennis Borkowski. Der Topstürmer der Oberbayern war gleich an der ersten Möglichkeit beteiligt. Nach einem Solo von Marcel Costly landete der Ball über Grönning bei Yannick Deichmann, der die Unterkante der Latte (48.) anvisierte. Aber auch der SC Verl meldete sich gleich einmal an. Keeper Marius Funk parierte im „Eins-gegen-Eins“ gegen Jonas Arweiler glänzend.

Der FC Ingolstadt dominierte nun das Geschehen. Deichmann und Kanuric verpassten jedoch den Ausgleich kläglich, als sie beim Abschluss das Spielgerät nicht richtig trafen (51./55.). Somit musste es erneut Grönning selbst richten. Nach einer Flanke von Deichmann traf der Angreifer zum verdienten Ausgleich (64.). Zu mehr reichte es für die Hausherren trotz weiterer guter Chancen aber nicht. „Dadurch, dass wir wieder in Rückstand geraten sind, haben wir uns einen Punkt erkämpft. Auf der anderen Seite haben wir wieder zwei verloren“, resümierte Grönning, der sich indes auch mit seiner Rolle als „Edel-Joker“ nicht wirklich zufrieden zeigte: „Ich nehme die Rolle, die mir die Trainerin gibt, an. Jedoch habe ich bisher immer geliefert und würde mir natürlich mehr Spielzeit wünschen.“ Deutlich positiver fällt dagegen das Fazit von Sabrina Wittmann aus: „Wir haben uns wieder im Spielsystem verbessert und ich sehe jedes Spiel als Verbesserung.“

FC Ingolstadt 04: Funk - Costly, Cvjetinovic, S. Lorenz, Guwara - Deichmann, Keidel, Besuschkow, Kanuric (71. Kopacz) - Borkowski (46. Grönning), Testroet (76. Zeitler).

SC Verl: P. Schulze - Kammerbauer, Mikic, Gruber, Stöcker (84. Kijewski) - Benger - Y. Otto, Baack - Taz (79. Steczyk) - Arweiler (60. Lokotsch), Onuoha (60. J. Stark).

Tore: 0:1 Benger (11.), 1:1 Grönning (64.). - Schiedsrichter: Timon Oliver Schulz (Hannover). - Zuschauer: 5291.