1:2 gegen Elversberg: Niederlage für den FCI gegen den Meister

Fußball-Drittligust FC Ingolstadt verliert sein letztes Saisonspiel mit 1:2 gegen Elversberg

Fußball-Drittligist FC Ingolstadt hat sich mit einer Niederlage aus der insgesamt enttäuschen Saison 2022/2023 verabschiedet. Die Truppe von Cheftrainer Michael Köllner musste sich der bereits zuvor als Aufsteiger in die 2. Bundesliga festgestandenen SV Elversberg mit 1:2 geschlagen geben. Durch diesen Sieg konnte die SVE auch noch die Meisterschaft in der 3. Liga feiern.

Dass es hinsichtlich er neuen Spielzeit innerhalb des Ingolstädter Kaders einen großen Umbruch geben wird, ist ein offenes Geheimnis. Allerdings hüllten sich die Verantwortlichen auch vor dem letzten Spieltag noch in Schweigen, wer aus der aktuellen Mannschaft künftig das Trikot der Schanzer nicht mehr tragen wird. Lediglich Justin Butler, der in der neuen Saison für die „Zweite“ von Borussia Dortmund auf Torjagd gehen wird, wurde offiziell im Audi-Sportpark verabschiedet.

Elversberg geht früh in Führung

Seine Teamkollegen erwischten im Aufeinandertreffen mit dem SV Elversberg indes einen klassischen Fehlstart. Bereits in der vierten Minute nutzte Jannik Rochelt eine Unzulänglichkeit des FCI zur Gäste-Führung. Anschließend übernahmen die Schanzer das Kommando, ohne sich jedoch hochkarätige Möglichkeiten erarbeiten zu können. Direkt nach der Pause schlugen die Hausherren dann aber doch zu: Moussa Doumbouya traf aus kurzer Distanz zum 1:1-Ausgleich (49.). Fortan agierten die Gäste wieder etwas offensiver und wurden prompt dafür belohnt. Torjäger Nick Woltemade brachte die SVE erneut in Führung, die letztlich auch bis zum Schlusspfiff Bestand hatte.

In den Sommerurlaub können sich die Ingolstädter allerdings noch nicht verabschieden. Schließlich steht am 3. Juni noch das bayerische Pokalfinale gegen den FV Illertissen an, in dem es um den Einzug in die erste DFB-Pokal-Hauptrunde geht. Bis dahin bittet Cheftrainer Michael Köllner seine Schützlinge weiterhin zum Training. (AZ)

FC Ingolstadt 04: Funk – Costly, Nduka, Musliu, Franke – Civeja, Linsmayer - Bech, Hawkins (66. Sulejmani) – Doumbouya (84. Krupa), P. Schmidt.

SV Elversberg: Kristof – Pinckert, Sickinger, Antonitsch, M. Neubauer – Dürholtz, T. Jacobsen, Sahin – Feil (76. Correia), Woltemade (76. Mustafa), Rochelt.

Tore: 0:1 Rochelt (4.), 1:1 Doumbouya (49.), 1:2 Woltemade (53.). – Schiedsrichter: Patrick Hanslbauer (Stein). – Zuschauer: 4000.