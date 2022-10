1:3 gegen Viktoria Köln: Rückschlag für den FC Ingolstadt

Der FC Ingolstadt verliert nach einer enttäuschenden Leistung erstmals nach sechs ungeschlagenen Spielen. Wie Trainer Rüdiger Rehm die verdiente 1:3-Niederlage gegen Viktoria Köln bewertet.

Nach sechs ungeschlagenen Spielen in Serie hat der FC Ingolstadt in der 3. Liga gegen Viktoria Köln mit 1:3 verloren und konnte die Steilvorlage von der SpVgg Bayreuth, die den TSV 1860 München mit 1:0 besiegte, nicht nutzen. Auch Tabellenführer Elversberg hatte in Aue nur 1:1 gespielt.

FCI-Trainer Rüdiger Rehm setzte wieder auf Visar Musliu, der nach seiner Gelbsperre für Nikola Stefanovic in die Innenverteidigung rückte. „Ich werde den Teufel tun und etwas auseinanderreißen, das funktioniert“, hatte Ingolstadts Trainer Rüdiger Rehm vor der Partie angekündigt. Doch am Sonntag funktionierte bei den Schanzern recht wenig. Dabei setzte Rehm auf die Komponenten aggressive Spielweise und Effizienz, das aber blieben die Schanzer über die volle Spielzeit schuldig. Das Gegenteil war der Fall. Köln legte das an den Tag, was sich Rehm von seiner Truppe erwartet hatte. Die Gäste waren es, die durch Effizienz und spielerische Überlegenheit die Schanzer nicht nur vor Probleme stellten, sondern sie klar beherrschten.

FC Ingolstadt geht direkt in Rückstand

Die Partie begann turbulent. Bereits in der dritten Minute gelang dem Kölner André Becker der Führungstreffer nach einen groben Patzer von Ingolstadts Keeper Marius Funk, der bei einen Abschlag den Kölner Torschützen den Ball an die Brust schoss. Der musste die Kugel nur noch ins leere Tor schieben. „Das hat natürlich nicht in unseren Matchplan gepasst“, so Rehm. „Aber da muss man die Ärmel hochkrempeln“, ergänzte Rehm. Und seine Mannschaft holte schon der siebten Minute zum Gegenschlag aus. Nach einem Spannschuss von Pascal Testroet bekam Patrick Sontheimer den Ball an den Arm und es gab Elfmeter. Testroet selbst verwandelte zum 1:1-Ausgleich. „Danach waren wir nicht gierig genug“, bemängelte Rehm. Ganz anders die Gäste, die in der 31. Minute erneut in Führung gingen. Patrick Koronkiewicz kam an der Strafraumkante zum Flanken. Simon Handle knallte die Kugel volley aus kurzer Distanz unhaltbar ins lange Eck zum 1:2.

Schanzer sind spielerisch unterlegen

Auch in der zweiten Halbzeit war Köln die spielerisch bessere Mannschaft. „Die Problematik war, dass wir die 50:50-Bälle nicht bekamen und wir den Gegner durch unsere Fehlpässe regelrecht eingeladen haben“, monierte Rehm. Spielentscheidend sei gewesen, dass der Schiedsrichter in der 67. Minute nicht für seine Mannschaft auf Strafstoß entschieden hat und im Gegenzug die Gäste durch Philipp auf 3:1 erhöhten, meinte Rehm, der aber zugab, dass der Kölner Sieg verdient war. Viktoria vergab in der Schlussphase sogar noch eine ganze Reihe Möglichkeiten.

FC Ingolstadt 04 Funk – Costly, Musliu, Brackelmann, Franke (77. Hawkins) – Sarpei, Preißinger (46. Linsmayer) – Kopacz, Llugiqi (60. Bech) – Testroet, P. Schmidt (59. Doumbouya)

Viktoria Köln: Voll – Koronkiewicz, Siebert, L. Dietz, Greger – Sontheimer, Saghiri – Philipp (74. N. May), Handle (74. Risse) – A. Becker (71. Lankford), R. Meißner (87. Stehle) –

Schiedsrichter Patrick Schwengers (Lübeck) – Zuschauer 5458 Tore 0:1 A. Becker (3.), 1:1 Testroet (7./Handelfmeter), 1:2 Handle (31.), 1:3 Philipp (68.)

