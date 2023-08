1:3 in Münster: Der FC Ingolstadt macht einen Schritt vor, einen Schritt zurück

Drei Tage nach dem überzeugenden 4:0-Heimsieg gegen den Halleschen FC muss sich der FC Ingolstadt am Dienstagabend dem Aufsteiger Preußen Münster mit 1:3 geschlagen geben. Malone muss früh raus.

Drei Tage nach dem 4:0-Kantersieg gegen den Halleschen FC folgte für den FC Ingolstadt gegen den bis dato noch tor- und sieglosen Aufsteiger Preußen Münster die kalte Dusche. Die Mannschaft von Michael Köllner unterlag mit 1:3. „Wir haben zur Halbzeit verdient geführt. Aber wir haben nicht den richtigen Hebel gefunden, um das Spiel zu gewinnen“, analysierte der FCI-Coach nach der Partie.

Im Vorfeld hatte Köllner noch gemahnt, dass sein Team trotz des Heimsieges gegen Halle eine Leistungssteigerung zeigen müsse. Dabei veränderte der Trainer seine Startelf im Vergleich zur vergangenen Partie nur auf einer Position. Für Felix Keidel lief HSV-Leihgabe Daouda Beleme auf.

Jannik Mause bringt den FC Ingolstadt in Führung

Der Aufsteiger kam besser ins Match und konnte bereits nach vier Minuten die erste Chance für sich verbuchen. Alexander Hahns Freistoß aus 20 Metern verfehlte nur knapp den Kasten der Schanzer. Kaltschnäuzig ging der FCI schließlich in Führung. Nach einer Ecke von Simon Lorenz verlängerte Yannick Deichmann den Ball, den Jannik Mause am zweiten Pfosten über die Linie drückte (17.).

Den Schanzern gelang es danach aber nicht, für Ruhe im Spiel zu sorgen. Münster präsentierte sich deutlich torgefährlicher. Joel Grodowski startete auf der Außenbahn ein Solo, zog am ausrutschenden Ryan Malone vorbei und ließ Lorenz stehen, scheiterte aber dann an Ingolstadts Keeper Marius Funk (26.). Nur zwei Minuten später musste Funk einen 20-Meter-Schuss von Sebastian Mrowca Schuss zur Ecke klären. Nach 30 Minuten musste Köllner bereits das erste Mal wechseln. Tobias Schröck ersetzte den angeschlagenen Ryan Malone.

Ingolstadts Torhüter Marius Funk hält einen Elfmeter

Nach dem Seitenwechsel scheiterte Mause an Münsters Torwart Maximilian Schulze Niehues. Nach 54 Minuten zeigte Schiedsrichter Felix Bickel auf den Punkt. Leon Guwara brachte den schnell heraneilenden Shaibou Oubeyapwa aus dem Tritt. Den anschließenden Strafstoß von Gerrit Wegkamp konnte Funk parieren – quasi Glück im Unglück für die Oberbayern! In der 61. Minute hatte Funk jedoch keine Chance, als der eingewechselte Malik Batmaz aus 18 Metern den Ball in den Winkel schoss und für Münster ausglich. Nur zwei Zeigerumdrehungen später war Funk aus spitzem Winkel gegen Batmaz wieder gefordert, konnte aber abwehren.

Ingolstadts Trainer Köllner versuchte mit den Einwechslungen von Felix Keidel und Donald Nduka für Lukas Fröde und Beleme für mehr Struktur im Spiel sorgen (65.) – was auch gelang! Münster war nicht mehr so gefährlich. Offensiv fiel aber auch dem FCI nichts ein. Doch Münster drehte kurz vor dem Abpfiff nochmals richtig auf. Thorben Deters fand mit seiner Flanke am zweiten Pfosten Batmaz, der mit dem 2:1 einen Doppelpack schnürte. Andrew Wooten traf in der Nachspielzeit (90.+4) zum 3:1-Endstand.

„Nach der Halbzeit hatten wir die Chance zum 2:0. Wir hatten keinen Punch im Mittelfeld und sind nicht gut in die Zweikämpfe gekommen. Wir haben noch genügend Arbeit vor uns“, resümierte Köllner. Auch Torschütze Mause analysierte schonungslos: „Nach unserem Tor haben wir zu wenig gemacht. Wir haben uns einschüchtern lassen, was nicht der Plan war. Wir wurden hinten reingedrängt und haben es nicht mehr geschafft, hinten rausgekommen.“

Preußen Münster: Schulze Niehues – Koulis, Kok, Al. Hahn – Oubeyapwa, Bouchama (78. Ghindovean), Preißinger, Kyerewaa (59. Deters) – Mrowca – Grodowski (82. Wooten), Wegkamp (59. Batmaz).

FC Ingolstadt 04: Funk – Cvjetinovic, S. Lorenz, R. Malone (30. Schröck) – Costly, Fröde (66. Keidel), Kügel (79. Kopacz), Guwara – Deichmann, Mause (79. Kanuric) – Beleme (66. Nduka).

Tore: 0:1 Mause (17.), 1:1 Batmaz (61.), 2:1 Batmaz (88.), 3:1 Wooten (90.+4). – Schiedsrichter: Felix Bickel (Hannover). – Zuschauer: 9042.