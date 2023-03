1:4 gegen Wehen-Wiesbaden: Der nächste Rückschlag für den FC Ingolstadt

Nach zuletzt vier Punkten aus zwei Partien muss sich der FC Ingolstadt am Samstag beim SV Wehen-Wiesbaden mit 1:4 geschlagen geben. Dabei bringt ein Patzer von Keeper Marius Funk die Oberbayern auf die Verliererstraße.

Individuelle Aussetzer, Torwartfehler und fehlende Ideen in der Offensive aufseiten des FC Ingolstadt sorgten dafür, dass der SV Wehen-Wiesbaden am Samstag mit den Oberbayern letztlich keine Mühe hatte. Die Hessen siegten verdient mit 4:1 und sorgten somit dafür, dass sich die ohnehin schon angespannte sportliche Situation bei den Schanzern weiter verschärft.

Das 4:3-Spektakel in Saarbrücken sowie das 1:1-Unentschieden gegen Essen hatten dem FCI und seinem Trainer Guerino Capretti zumindest ein wenig Hoffnung auf einen leichten Aufwärtstrend gemacht. Doch der Auftritt gegen Wiesbaden war (erneut) ein großer Rückschritt. Dabei hatte Capretti seine Startelf nur auf einer Position verändert. Für Patrick Schmidt lief Jalen Hawkins von Anfang an auf.

Das Ingolstädter „Fehlerspektakel“ leitete der seit Wochen unglücklich agierende Schlussmann Marius Funk ein. Nach einem langen Ball von Ivan Prtajin kam Funk heraus und schlug an der 16-Meter-Grenze am Ball vorbei. Benedict Hollerbach nutzte dieses Geschenk und schob das Spielgerät in den verwaisten FCI-Kasten (13.). Etwas Selbstvertrauen konnte Funk dann beim Kopfball von Florian Carstens tanken, als er gut parierte (18.).

Fehlende Konzentration und Präzision im Spielaufbau

Vor allem die fehlende Konzentration und Präzision im Spielaufbau wurden den Ingolstädtern gegen konterstarke Hessen zum Verhängnis. Nach einer missglückten Offensivaktion von Jalen Hawkins brachte Sascha Mockenhaupt den Ball zu Hollerbach, der diesen mit der Brust mitnahm. Anschließend ließ er Nikola Stevanovic stehen und traf ungestört zum 2:0 (20.). Ein weiterer Torwartfehler, dieses Mal aber von Wiesbadens Schlussmann Artur Lyska, brachte die Schanzer dann zurück in diese Partie. Nach einem langen Zuspiel von David Udogu ließ Lyska den Ball fallen – Pascal Testroet staubte zum 1:1 ab (24.). Auf der Gegenseite hatten die Schanzer Glück, als Funk an einer Freistoß-Flanke vorbeisegelte (40.).

Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff erhöhte Wehen-Wiesbaden auf 3:1: Nach einem „langen Ball“ stoppten weder Udogu noch Stevanovic Hollerbach, der damit seinen Dreierpack schnürte. Enttäuschend: Vom FCI war kein Aufbäumen zu erkennen. Die Mannschaft fand sich bereits frühzeitig mit der Niederlage ab. Wiesbaden dagegen hatte weitere Möglichkeiten, um seine Führung weiter nach oben zu schrauben. Benedict Hollerbach (71.) und Lucas Brumme (77.) verfehlten mit ihren Schüssen zunächst knapp das Gehäuse.

FCI-Keeper Funk wird erneut zum Pechvogel

Sechs Minuten vor dem Ende wurde Funk erneut zum Pechvogel. Im Strafraum holte der FCI-Schlussmann er Emanuel Taffertshofer von den Beinen. Schiedsrichter Patrick Alt entschied folgerichtig auf Elfmeter. Diesen verwandelte Kianz Froese zum 4:1-Endstand.

„Wir haben uns vor dem Spiel viel vorgenommen und waren auch gut in dieser Partie. Aber durch individuelle Fehler läufst du halt der Musik hinterher. Diese Niederlage müssen wir uns selbst zuschreiben“, resümierte Guerino Capretti. „Fehler passieren im Fußball. Aber wie häufig uns aktuell diese passieren, da muss es mit dem Teufel zugehen. Die Fehler sind zu einfach und das passt mir überhaupt nicht“, so der Ingolstädter Trainer weiter.

Am Sonntag kommt die "Zweite" des SC Freiburg

Die kommende Aufgabe wird für den FCI zumindest nicht leichter. Am Sonntag wartet der nicht aufstiegsberechtigte Tabellenzweite SC Freiburg II im Audi-Sportpark auf die Schanzer. „Wir müssen bei den Basics besser werden sowie einfacher und kompromissloser spielen“, blickte Capretti bereits nach vorne.

SV Wehen-Wiesbaden: Lyska – Mockenhaupt, Carstens, Rieble – Brumme (81. Reinthaler), B. Jacobsen, E. Taffertshofer, Ezeh (64. Fechner) – Wurtz (64. Heußer), Hollerbach (81. Iredale) - Prtajin (26. Froese).

FC Ingolstadt: Funk – Udogu (67. Butler), Stevanovic (54. Sarpei), Musliu, Llugiqi (67. Doumbouya) – Linsmayer – Keidel (35. Preißinger), Kopacz – Bech, Hawkins (54. P. Schmidt) – Testroet.

Tore: 1:0 Hollerbach (13.), 2:0 Hollerbach (20.), 2:1 Testroet (24.), 3:1 Hollerbach (47.), 4:1 Froese (84./Foulelfmeter). – Schiedsrichter: Patrick Alt (Heusweiler). – Zuschauer: 3526.