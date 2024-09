2:2 gegen Essen: FC Ingolstadt tritt auf der Stelle

Fußball-Drittligist FC Ingolstadt bleibt in der Saison 2024/25 weiter im Mittelmaß stecken. Auch im Heimspiel gegen das Kellerkind Rot-Weiß Essen kamen die Schanzer über ein 2:2-Unentschieden nicht hinaus und holte damit aus den vergangenen drei Begegnungen lediglich einen Zähler.

Im Vergleich zur 2:3-Niederlage beim VfB Stuttgart II in der vorherigen Woche nahm Cheftrainerin Sabrina Wittmann drei Änderungen in der Startformation vor. Für Felix Keidel, Benjamin Kanuric und Sebastian Grönning (alle Bank) begannen Neuzugang Max Besuschkow, Maximilian Dittgen und Dennis Borkowski. Nach einer Viertelstunde kombinierten sich die Gäste über mehrere Stationen nach vorne. Ahmet Arslan bediente Torben Müsel, der auf Manuel Wintzheimer durchsteckte. Dessen Abschluss aus kurzer Distanz konnte Marius Funk noch entschärfen. Gegen den Nachschuss von Müsel war der FCI-Schlussmann dann aber machtlos. Kurz vor der Pause gelang den Schanzern der Ausgleich: Ryan Malone fand mit seiner Flanke Simon Lorenz im Zentrum, der am höchsten stieg und unhaltbar zum 1:1 einköpfte (42.).

Gäste sorgen wieder für Gefahr

Nach dem Wiederbeginn sorgte ein Distanzschuss erstmals für Gefahr: Funk lenkte einen Schlenzer von Arslan mit den Fingerspitzen über den Querbalken (58.). Aus der anschließenden Ecke resultierte die erneute Führung für den Revierklub: Niclas Dühring brachte im Strafraum mit einer Grätsche Wintzheimer zu Fall. Den fälligen Elfmeter versenkte Arslan im linken unteren Eck (59.). Ein Ballverlust in der Vorwärtsbewegung sorgte dann schließlich fast für die Vorentscheidung zugunsten der Dabrowski-Elf. Leonardo Vonic tauchte nach einem Arslan-Steilpass frei vor Funk auf, der allerdings die Oberhand behielt (75.). Der Treffer fiel drei Zeigerumdrehungen später dann aber auf der anderen Seite, als Besuschkow Maß nahm und den Ball neben dem linken Pfosten unhaltbar für Essens Torhüter Jakob Golz einschlug (78.).

„Das war auf jeden Fall ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Wir wollten wieder punkten, was wir zu Beginn der englischen Woche getan haben. Wir sind mit dem ersten Schritt zufrieden. Trotzdem ist der Spielverlauf wieder ärgerlich für uns“, resümierte Wittmann, die mit ihrem Team bereits am Dienstag (19 Uhr) beim SV Sandhausen gastiert. (AZ)

FC Ingolstadt 04: Funk - Costly, Malone, S. Lorenz, Dühring - Fröde, Besuschkow - Kopacz (63. Keidel), Dittgen (83. Deichmann) - Heike (46. Testroet), Borkowski (63. Grönning).

Rot-Weiss Essen: Golz - Eitschberger, Rios Alonso, Schultz, Brumme - Müsel, Kaparos (74. Kaiser) - Boyamba (74. Kraulich), Arslan, Safi (74. Vonic) - Wintzheimer (90.+4 Berisha)

Tore: 0:1 Müsel (15.), 1:1 S. Lorenz (39.), 1:2 Arslan (60./Foulelfmeter), 2:2 Besuschkow (79.). - Schiedsrichterin: Fabienne Michel (Gau-Odernheim). - Zuschauer: 9000.