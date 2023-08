2:2 gegen Saarbrücken: Ein Ex-Schanzer erweist sich als Spielverderber

Saarbrückens Angreifer Patrick Schmidt trifft beim 2:2 gegen den FC Ingolstadt gleich doppelt.

Nach der Niederlage in Münster (1:3) hat der FC Ingolstadt wieder gepunktet. Am Samstag teilte man sich mit dem 1. FC Saarbrücken durch ein 2:2-Remis die Punkte. „Ich bin mit der Leistung der Mannschaft zufrieden. Wir haben ein gutes Spiel gemacht und alles investiert“, resümierte FCI-Trainer Michael Köllner.

Zu Beginn wagte keine der beiden Mannschaft vor den 4006 Zuschauern allzu viel offensiv. Das Geschehen spielte sich größtenteils im Mittelfeld ab. Jannik Mause hatte für den FCI dann zweimal die Führung auf dem Fuß. Seine Abschlüsse ließen aber den letzten Druck vermissen, sodass Saarbrückens Keeper Tim Paterok zur Ecke klären konnte. Beide Teams wagten sich nun mehr nach vorne. Saarbrückens Fabio di Michele Sanchez traf das Außennetz aus spitzem Winkel (20.), Julian Kügel köpfte aus sieben Metern über den Querbalken (24.) und Luca Kerber verfehlte mit seinem Schuss aus 16 Metern nur knapp das Gehäuse.

Benjamin Kanuric erzielt die Ingolstädter Führung

Dann wurde es kurios. Marcel Costly machte den Ball an der Torauslinie wieder „scharf“ und Kügel ließ durch, sodass Benjamin Kanuric aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste. Doch die Freude währte nur kurz. FCI-Verteidiger Ryan Malone spielte den Ball in die Füße von Julian Günther-Schmidt, der per Flanke den Kopf von Ex-Schanzer Patrick Schmidt fand – 1:1 (30.)!

Nach dem Wiederanpfiff legte Saarbrücken vor. Kasim Rabihic tanzte im „Sechzehner“ Simon Lorenz aus. Im Zentrum stand wieder Schmidt goldrichtig und schob zur 2:1-Führung für die Gäste ein (56.). Doch die Antwort ließ wieder nicht lange auf sich warten. Vier Minuten später zog Ingolstadt einen Angriff über links auf: Mause flankte von der Strafraumkante. Der Ball setzte leicht auf, wurde länger und und schlug am Innenpfosten zum 2:2-Ausgleich ein. Zehn Minuten vor dem Ende bewahrte Mladen Cvjetinovic mit einer Grätsche auf der Torlinie die Schanzer vor dem 2:3-Rückstand. Am Ende stand ein 2:2-Unentschieden, bei dem der FCI mit seiner Chancenauswertung hadern muss.

FC Ingolstadt 04: Funk – Cvjetinovic, S. Lorenz, R. Malone – Costly, Fröde, Deichmann, Guwara – Kanuric (61. Kopacz) – Kügel (61. Testroet), Mause (89. Beleme).

1. FC Saarbrücken: Paterok – Boeder (46. Uaferro), Zeitz, Becker – Günther-Schmidt, Sontheimer, Di Michele Sanchez (71. Gaus) – Kerber, Rabihic (71. Civeja) – P. Schmidt, Brünker (85. Rizzuto).

Tore: 1:0 Kanuric (28.), 1:1 P. Schmidt (30.), 1:2 P. Schmidt (56.), 2:2 Mause (60.). – Schiedsrichter: Felix Weller (Neunkirchen). – Zuschauer: 4006.