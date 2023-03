2:3 in Mannheim: Pleitenserie des FC Ingolstadt geht weiter

Fußball-Drittligist FC Ingolstadt zeigt sich am Mittwochabend beim Gastspiel in Mannheim zwar verbessert. Dennoch kassieren die Schanzer mit dem 2:3 die nächste Niederlage.

Die Talfahrt des FC Ingolstadt geht weiter. Trotz großem Kampf unterlagen die ersatzgeschwächten Schanzer beim SV Waldhof Mannheim nach einer wilden Schlussphase mir 2:3. „Einen Punkt hätten wir heute verdient gehabt, denn Chancen zur Führung waren da“, resümierte FCI-Trainer Guerino Capretti, dem vor allem der verhängte Strafstoß, der zum 3:1 für die Waldhöfer führte, ärgerte.

Wie im Vorfeld befürchtet, musste der FC Ingolstadt beim SV Waldhof Mannheim im Teil zwei der englischen Woche mit einer Rumpfmannschaft antreten. Neben den verletzten Tobias Schröck, Maximilian Dittgen, Marcel Costly, Calvin Brackelmann Nicola Stevanovic und Rico Preisinger sowie dem gelbgesperrten Visar Musliu, fehlten auch die erkrankten David Kopacz und Hans Sarpei. Sein Drittliga-Debüt gab der 19-jährige U21-Spieler Donald Nduka als Innenverteidiger. Mit ihm, Dennis Linsmayer, David Udogu und Arian Llugiqi standen vier Neue in der Startelf der Schanzer.

Hausherren sind zu Beginn das aktivere Team

Zu Beginn waren die Hausherren die aktivere Mannschaft, doch die Schanzer ließen wenig zu. Die erste Möglichkeit hatten sogar die Oberbayern, als Bechs strammer Schuss von Waldhof-Keeper Bartels um den Pfosten gelenkt wurde (12.). Danach waren die Gäste das aktivere Team. Viel Glück hatten die Hausherren, als sich Patrick Schmidt über links in den Strafraum durchtankte und in der Mitte Llugiqi fand. Doch sein Schuss wurde abgewehrt. Testroet fiel der Ball vor die Füße, aber auch seinen Versuch lenkte SVW-Verteidiger Rossipal um den Pfosten.

„Wir hätten zur Pause in Führung liegen müssen“ haderte FCI-Sportvorstand Dietmar Beiersdorfer in der Halbzeitpause. Auch Patrick Schmidt hatte nach einen klugen Steckpass einen Treffer verpasst (27.). Den Bann für Mannheim brach schließlich Baxter Bahn, der knapp außerhalb des Strafraums das Spielgerät zum 1:0 in den Winkel hämmerte (32.).

Abwehr des FC Ingolstadt wackelt gewaltig

In der zweiten Halbzeit wackelte die Schanzer Abwehr gewaltig. Waldhof war mit viel Druck aus der Kabine gekommen und erhöhte durch Dominik Martinovic auf 2:0 (54.). Aber Ingolstadt schlug zurück: Nur zwei Minuten später köpfte Schmidt eine Ecke von Tobias Bech zum 1:2 in die gegnerischen Maschen.

Plötzlich waren die Oberbayern wach. Mit einen Dreifach-Wechsel (Hawkins für Keidel, Civeja für Udogu und Doumbouya für Testroet) wollte Capretti für weiteren Schwung sorgen. Zehn Minuten vor Schluss zog der FCI-Coach mit Butler und Sulejmani seine letzten beiden Joker, um doch noch einen Punkt zu ergattern.

Ingolstadts Dominik Franke sieht die Rote Karte

Wild wurde dann die Schlussphase. Nachdem Nduka im Strafraum ein Foul beging, erhöhte Bahn per Strafstoß auf 3:1 (88.). Fast postwendend verkürzte Sulejmani (90.) auf 2:3. Der traurige Höhepunkt für die Schanzer war dann jedoch die Rote Karte für Dominik Franke wegen einer Notbremse (90.+2).

SV Waldhof Mannheim: J.-C. Bartels – Jans, J. Riedel, Seegert, Rossipal – Bahn, F. Wagner – Taz (71. Pledl), Winkler (81. Ekincier) – Martinovic (71. Malachowski), Sohm (81. Keita-Ruel).

FC Ingolstadt 04: Funk – Udogu (62. Civeja), Nduka, Neuberger, Franke – Linsmayer (81. Butler), Keidel (62. Hawkins) – Bech, P. Schmidt, Llugiqi (81. Sulejmani) – Testroet (62. Doumbouya).

Tore: 1:0 Bahn (32.), 2:0 Martinovic (54.), 2:1 P. Schmidt (56.), 3:1 Bahn (88./Foulelfmeter), 3:2 Sulejmani (90.). – Schiedsrichter: Lukas Benen (Nordhorn). – Rote Karte: Franke (90.+2/Notbremse).