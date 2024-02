20 Jahre FC Ingolstadt: Peter Jackwerth spricht über besondere Erinnerungen

Plus Der FC Ingolstadt 04 feiert am Montag seinen 20. Geburtstag. Präsident Peter Jackwerth spricht über die Anfangszeit sowie die schönsten und schlimmsten Momente. Wer den Verein besonders geprägt hat und welche Entscheidung bei ihm Rücktrittsgedanken ausgelöst hat.

Peter Jackwerth, der FC Ingolstadt wird am Montag 20 Jahre alt. Wie hört sich diese Zahl für Sie an?

Peter Jackwerth: Grundsätzlich sind 20 Jahre im Fußballgeschäft gar nicht mal so viel. Für persönlich beteiligte Menschen wie mich ist es hingegen eine sehr lange Zeit. Ich habe den FC Ingolstadt 04 wachsen sehen und bin vom ersten Tag an bis heute mit dabei.