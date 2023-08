4:0 gegen Halle: Traumeinstand für Ingolstadts Julian Kügle

Nachdem der Ex-Eichstätter erst unter der Woche seinen Profivertrag beim FC Ingolstadt unterschrieben hatte, durfte er im Heimspiel gegen Halle gleich von Beginn an ran. Beim 4:0-Sieg erzielt der 26-Jährige auch noch den Führungstreffer.

Als am Samstagnachmittag gegen 16.35 Uhr die Anzeigetafel mit der Nummer 31 zur Auswechslung in die Höhe gehalten wurde, erhob sich ein Großteil der 3843 Zuschauer im Audi-Sportpark lautstark von seinen Sitzen. Nicht nur, dass der heimische Anhang angesichts der zu diesem Zeitpunkt beruhigenden 3:0-Führung gegen den Halleschen FC bereits sicher sein konnte, den ersten „Dreier“ im zweiten Saisonspiel in der Tasche zu haben. Es war vielmehr der Abgang eines Akteurs, der sich zweifelsohne keinen schöneren (Punktspiel-)Einstand als jenen am Samstag hätte vorstellen können: Julian Kügel!

Hatte der letztjährige Torjäger des VfB Eichstätt, der in der Sommerpause zu den Schanzern – ursprünglich zur zweiten Mannschaft – gewechselt war, erst unter der Woche seinen ersten Profivertrag bei den Schanzern, warf ihn Cheftrainer Michael Köllner sofort ins kalte Wasser. Und was machte der 26-jährige Pförringer? Er lieferte – und wie! Nach einem schnell vorgetragenen Gegenangriff sowie einer maßgerechten Flanke von Marcel Costly stand Kügel in der 15. Minute goldrichtig und brachte seine Mannschaft per Kopf in Führung.

Julian Kügel arbeitete bis vor einigen Monaten noch bei seinem Onkel

Was für ein Einstand, was für eine Geschichte für den 1,91 Meter großen Angreifer, der noch vor einigen Monaten – neben seinem Engagement beim damaligen Regionalligisten VfB Eichstätt – im Labor der Kunststoff-Recycling-Firma seines Onkels in Ernsgaden beschäftigt und damit meilenweit vom Profi-Geschäft entfernt war. „Als ich vor einiger Zeit Kontakt mit dem FC Ingolstadt II hatte und mir das Ganze angeschaut habe, war mir bewusst, dass ich bislang unter solchen Profi-Bedingungen noch nie trainiert habe. Letztlich habe ich mich dann für diese neue Herausforderung entschieden – verbunden mit der Hoffnung, dass ich vielleicht sogar bei den Profis mal reinschnuppern könnte“, berichtet Kügel.

Bereits während der Vorbereitung hatte der „variabel einsetzbare Offensivakteur“ (so Trainer Michael Köllner) seine Duftmarke im Drittliga-Team hinterlassen. Selbst eine Bänderverletzung, die er sich im Test gegen die SpVgg Unterhaching zugezogen hatte, warf Kügel nicht aus der Bahn. „Vor zwei Wochen ist Julian noch auf Krücken durch die Gegend gelaufen. Dass er jetzt ein solches Debüt hinlegt, solche Geschichten schreibt sicherlich nur der Fußball“, freute sich auch Teamkollege Marcel Costly mit dem freudestrahlenden Debütanten, der erst am Spieltag selbst von seinem Startelf-Glück erfuhr.

40 bis 50 "Privatfans" auf der Tribüne des Audi-Sportparks

„Es hatte sich zwar in den vorherigen Trainings schon etwas angedeutet. Als es dann aber zur Gewissheit wurde, habe ich mich riesig darüber gefreut“, so Kügel. Und auch an mangelnder persönlicher Unterstützung von der Tribüne aus mangelte es freilich nicht. „Mit der ganzen Familie einschließlich Oma, Opa, Tante, Onkel, meiner Freundin und zahlreichen Freunden waren es sicherlich 40 bis 50 Leute, die mir die Daumen gedrückt haben. Das war einfach unglaublich.“

Dass der gesamte „Kügel-Clan“ sowie die FCI-Anhänger am Ende sogar einen überzeugenden 4:0-Erfolg im ersten Heimspiel der Saison mit ihrer Mannschaft feiern konnten, kam sicherlich etwas überraschend – auch wenn er in der Entstehung durchaus verdient war. Hatten die Oberbayern noch im ersten Durchgang noch die eine oder andere Chance der insgesamt biederen Gäste zugelassen, sorgte spätestens Marcel Costlys Treffer zum 2:0 in der 55. Minute für Sicherheit im Ingolstädter Angriffsspiel. Jannik Mause (65.) sowie abermals Costly (87.), der auf seiner rechten offensiven Schienen-Position“ regelrecht aufblühte, schraubten das Resultat bis zum Schlusspfiff von Referee Nico Fuchs noch weiter in die Höhe.

Am Dienstag geht es bereits nach Münster

„Viel Grund zum Feiern gibt es trotz dieses gelungenen Heimauftakts aber dennoch nicht“, meint Doppeltor-Schütze Marcel Costly – gerade im Hinblick auf die Tatsache, dass die Schanzer bereits am Dienstag (19 Uhr) in Münster schon wieder gefordert sind. „Wir müssen jetzt gut regenerieren und dann wieder alle Kräfte zusammentrommeln, um an die gezeiget Leistung anzuknüpfen.“

FC Ingolstadt 04: Funk – Cvjetinovic, S. Lorenz, R. Malone (90. Kanuric) – Costly, Fröde, Guwara – Deichmann (84. Schröck), Keidel (46. Beleme) – Mause (79. Kopacz), Kügel (79. Testroet).

Hallescher FC: Sv. Müller – Halangk, Nietfeld, Landgraf, Ajani (52. Wegmann) – Deniz, Lofolomo (58. Casar), Halimi (69. Hasenhüttl) – Bolyki (57. Crosthwaite), D. Baumann, Berko (69. Baumgart).

Tore: 1:0 Kügel (15.), 2:0 Costly (55.), 3:0 Mause (65.), 4:0 Costly (87.). – Schiedsrichter: Nico Fuchs (Odenthal). – Zuschauer: 3843.