4:0 gegen Sandhausen: „Kuchen für alle“ beim FC Ingolstadt

Beim überzeugenden 4:0-Erfolg des Fußball-Drittligisten FC Ingolstadt gegen den SV Sandhausen erzielt Felix Keidel sein erstes Profitor. Was Angreifer Pascal Testroet im Anschluss vom Youngster fordert.

„Ein sehr verdienter Sieg“ – mit diesen Worten fasst Ingolstadts Felix Keidel, der gegen den SV Sandhausen seinen ersten Treffer im Profibereich erzielte, den 4:0-Heimsieg zusammen.

„Wir haben uns einiges vorgenommen“, hatte FCI-Trainer Michael Köllner die Ausgangssituation vor dem Match gegen den Zweitliga-Absteiger beschrieben. Und siehe da, das Selbstvertrauen aus dem vorangegangenen 4:0-Erfolg in Lübeck merkte man den Schanzern von Beginn an deutlich an. Durch hohes Pressing gelang es den Hausherren immer wieder, Fehler der Sandhäuser zu provozieren und sich gute Chancen herauszuspielen.

„Wir hatten eine gute Anfangsphase, in der wir mit vielen Ballgewinnen uns gute Möglichkeiten erarbeiten konnten“, meinte Keidel, fügte jedoch an: „In der ersten Halbzeit war der letzte Pass jedoch oft zu ungenau.“ Dadurch scheiterten unter anderem Pascal Testroet oder auch Jannik Mause noch an Sandhausens Torhüter Nikolai Rehnen. Die Gäste kamen in Durchgang eins dagegen nur einmal gefährlich vor den Kasten der Oberbayern. Dabei reagierte Schlussmann Marius Funk nacheinander gegen Abu Bekir El Zein, Sebastian Stolze und erneut El-Zein überragend. Somit ging es trotz zahlreicher Chancen torlos in die Pause.

Ingolstadt fordert einen Strafstoß

Direkt nach dem Wiederbeginn forderten die Einheimischen nach einem vermeintlichen Foul an Mause Strafstoß – vergeblich, da Schiedsrichter Felix Bickel keine Regelwidrigkeit gesehen hatte (48.). Zwei Zeigerumdrehungen später konnte das Köllner-Team aber doch jubeln: Nach einer Ecke sah Pascal Testroet seinen Teamkollegen Yannick Deichmann, der zum 1:0 traf. Nach diesem Tor spielten sich die Ingolstädter förmlich in einen Offensivrausch. Erst vergab Testroet alleine vor dem Sandhäusener Kasten kläglich (54.), ehe er kurz darauf gedankenschnell auf Topscorer Jannik Mause ablegte und dieser mit einen Schuss ins linke untere Eck die Führung auf 2:0 ausbaute (55.).

In der 62. Minute glänzte Testroet erneut als Vorlagengeber. Der anschließende Treffer von Deichmann wurde jedoch zu Unrecht aufgrund einer vermeintlichen Abseitsstellung aberkannt. Doch auch davon ließ sich der FC Ingolstadt nicht beirren. In der 71. Minute profitierte Deichmann von einem Aufbaufehler der Sandhäusener und legte quer zu Testroet, der nur noch zum 3:0 einschieben musste. Der Schlusspunkt dieser Partie war laut Testroet ein „ganz besonderer Moment“: Eigengewächs Felix Keidel erzielte nach Vorarbeit von Julian Kügel sein erstes Karrieretor im Profifußball (79.).

Gänsehaut bei Felix Keidel

„Es war ein unglaublicher Augenblick für mich. Ich habe auch ein bisschen Gänsehaut gehabt,“ verriet Keidel nach dem Schlusspfiff. Sein Mannschaftskamerad Testroet ergänzte: „Das Spiel war natürlich eine Hausnummer. Man merkt, dass wir immer besser werden.“ An seinen Youngster Felix Keidel hatte der Routinier dann auch noch eine ganz besondere „Forderung“ parat: „Aufgrund seines ersten Profitreffers muss Felix auf jeden Fall einen Kuchen für uns alle backen (lacht)“.

FC Ingolstadt 04: Funk – Costly (82. Llugiqi), Malone (85. Nduka), S. Lorenz, Seiffert – Fröde, Keidel – Deichmann, Kanuric (73. Kayo) – Testroet (73. Kügel), Mause (82. Beleme).

SV Sandhausen: Rehnen – Ehlich (66. Zander), Göttlicher, Knipping, Weik – Mühling (66. Evina), Ben Balla – Stolze (46. Maciejewski), El-Zein, Burcu (80. R. Meier) – D. Otto.

Tore: 1:0 Deichmann (50.), 2:0 Mause (55.), 3:0 Testroet (71.), 4:0 Keidel (78.). – Schiedsrichter: Felix Bickel (Hannover). – Zuschauer: 4279.