FC Ingolstadt

vor 17 Min.

Aller guten Dinge sind drei?

Möchte mit dem FC Ingolstadt in Osnabrück den dritten Saisonsieg einfahren: Merlin Röhl (links).

Plus Nach den beiden Auftaktsiegen gegen Bayreuth und Dortmund II möchte Drittligist FC Ingolstadt am Mittwoch in Osnabrück den dritten „Dreier“ einfahren.

Von Roland Geier

Der FC Ingolstadt kann nach den beiden Siegen gegen die SpVgg Bayreuth (1:0) und den zweiten Anzug von Borussia Dortmund (4:0) auf einen gelungenen Start in der 3. Liga zurückblicken. Doch die große Nagelprobe steht den Schanzern am Mittwoch um 19 Uhr beim VfL Osnabrück bevor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

