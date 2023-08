FC Ingolstadt

vor 16 Min.

„Dafür braucht es Typen zum Anfassen“ - FCI-Trainer Michael Köllner im Interview

Es geht wieder los: Für Trainer Michael Köllner und den FC Ingolstadt beginnt die neue Saison in der 3. Liga am Sonntag mit dem Spiel bei Erzgebirge Aue. Foto: Roland Geier

Plus Michael Köllner spricht vor dem Saisonstart in der 3. Liga über den Umbruch beim FC Ingolstadt. Warum Nahbarkeit wichtig ist und welche Rolle er sich selbst gibt, um eine Euphorie zu entfachen.

Von Benjamin Sigmund Artikel anhören Shape

Michael Köllner, wie betrachten Sie die aktuelle Entwicklung im Weltfußball mit den großen Summen, die aus Saudi-Arabien fließen?

Michael Köllner: Ich finde es grundsätzlich interessant, wenn sich im Fußball etwas bewegt. Viele macht es misstrauisch, dass auch außerhalb Europas etwas passiert. Zuletzt gingen die ganz großen Finanzströme ja in erster Linie von der Premier League aus. Wir sollten in Europa nicht über andere Länder voreilig urteilen, da wir nichts über die Strukturen vor Ort wissen. Natürlich sind die Summen außergewöhnlich hoch und zum Teil nicht nachvollziehbar. Man muss aufpassen, dass sich der Markt nicht komplett von der Realität abkapselt und der Einfluss auf die Strukturen in den Welt- und Kontinentalverbänden und deren Ligen komplett ad absurdum geführt werden. Cristiano Ronaldo war der Erste, der nach Saudi-Arabien ging. Der Transfer hat sich insofern schon für alle Beteiligten gelohnt, weil Cristiano die Einfallstür für alle weiteren Stars war. Als Fußballfan habe ich zum Beispiel auch die WM in Katar verfolgt und diese nicht komplett kritisch gesehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen