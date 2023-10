"Das passiert regelmäßig im Training": FC Ingolstadt besiegt Unterhaching mit 3:0

Simon Lorenz erzielt mit einem Traumtor das vorentscheidende 2:0 beim 3:0-Sieg des FC Ingolstadt gegen die SpVgg Unterhaching. Was er und seine Teamkollegen zum Treffer und zum Spiel sagen.

Torhüter Marius Funk wollte bei seinem Teamkollegen noch einmal nachfragen, was der denn am Abend vor dem Spiel noch gemacht habe. Denn allzu oft wird Simon Lorenz so ein Tor in seiner Karriere noch nicht gelungen sein. Der Verteidiger des FC Ingolstadt hatte den Ball in der 85. Minute aus 15 Metern mit einem Direktschuss unhaltbar zum vorentscheidenden 2:0 in die Maschen gejagt. Am Ende setzten sich die Schanzer gegen die SpVgg Unterhaching mit 3:0 durch und feierten nach drei sieglosen Spielen wieder drei Punkte.

Doch das Ergebnis war deutlicher, als es der Spielverlauf hergegeben hatte. Bis zur 71. Minute stand es 0:0, die Schanzer taten sich schwer, hätten zuvor zwar in Führung, aber eben auch in Rückstand gehen können. Zwar erwischte der FCI einen guten Start und hatte zwei Chancen durch Jannik Mause (2., 4.), danach aber gelang es kaum mehr, die vor dem Spiel gemeinsam mit Regensburg beste Defensive der 3. Liga zu knacken. Pech hatten die Schanzer, als ein noch abgefälschter Kopfball von Lukas Fröde von Markus Schwabl auf der Linie geklärt wurde (45.+2). „Wir hatten eine unheimliche Ball- und Spielkontrolle, haben über die 90 Minuten eine hohe Intensität gezeigt“, lobte FCI-Trainer Michael Köllner dennoch.

FC Ingolstadt hat das Glück auf seiner Seite

Was er zur Partie gesagt hätte, wenn seine Mannschaft in zwei Situationen nach dem Seitenwechsel nicht Glück gehabt hätte, bleibt offen. So hatte Ben Westermeier Funk überwunden, doch Mladen Cvjetinovic klärte auf der Linie (56.). Mit Fortuna im Bunde waren die Schanzer auch, als Hachings Raphael Schifferl den Ball nach einem Freistoß ins Netz köpfte, der Schiedsrichter den Treffer aber nicht gab, weil der nur unmittelbar an der Szene beteiligte Patrick Hobsch im Abseits stand (69.). Eine Entscheidung, die auch anders hätte getroffen werden können. Im Gegenzug ging der FC Ingolstadt dann in Führung. Westermeier vertändelte in der eigenen Hälfte den Ball, Benjamin Kanuric lief alleine auf das Tor zu und schob zum 1:0 ein (71.). „Das Tor war ein Dosenöffner und eine Befreiung für uns“, meinte Funk. Köllner sprach von einer „Willensleistung“ des Mittelfeldspielers und einem „einfachen“ Ballverlust des Gegners. Dass dieser kein Zufall gewesen sei, betonte Lorenz: „Wir wollen immer aktiv sein, waren nach dem technischen Fehler sofort da und haben das Geschenk angenommen.“

FC Ingolstadt legt in der Schlussphase nach

Der große Moment des Innenverteidigers sollte bei seinem 2:0 folgen (85.). Allerdings war der Treffer irregulär, da sich Vorlagengeber David Kopacz im Abseits befunden hatte. Lukas Fröde köpfte in der Nachspielzeit noch zum 3:0-Endstand ein (89). Köllner sprach von „einem Schritt nach vorne“, gerade im eigenen Ballbesitz mache sein Team Fortschritte. Nun gelte es, künftig in den entscheidenden Phasen „kaltschnäuziger, konsequenter und zielstrebiger“ zu werden. Lorenz ergänzte: „Es ist schwierig einzuschätzen, wo unser Limit ist.“ Man befinde sich in einem Prozess, für den Siege „enorm wichtig sind“. Es sei in einzelnen Spielphasen erneut zu sehen gewesen, „dass wir in den Abläufen mit und gegen den Ball, bei der Positionierung und im individuellen Verhalten besser werden können und müssen“.

Und sein eigenes Tor? Da war Lorenz auf die Aussage von Funk angesprochen zum Scherzen aufgelegt: „Er müsste es eigentlich wissen. Das passiert regelmäßig im Training.“ Köllner war da etwas anderer Meinung, natürlich ebenfalls nicht ganz ernst gemeint: „Simon versucht es im Training immer wieder. Manche Bälle suchen wir immer noch.“

FC Ingolstadt 04 Funk – Deichmann, Cvjetinovic, S. Lorenz, Guwara (62. Seiffert) – Fröde, Keidel, Kopacz (87. Malone), Kanuric (72. Kayo) – Mause, Kügel (62. Beleme)

SpVgg Unterhaching Vollath – Schwabl, Schifferl, Obermeier (4. Westermeier (80. Ortel)), Waidner – Krattenmacher, S. Maier, Stiefler, Keller (80. Mashigo) – Fetsch (66. Skarlatidis), Hobsch

Schiedsrichter Lars Erbst (Gerlingen) - Zuschauer 5713 – Tore 1:0 Kanuric (71.), 2:0 S. Lorenz (85.), 3:0 Fröde (89.).