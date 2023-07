Der FC Ingolstadt hat Anlaufschwierigkeiten

Der FC Ingolstadt kommt gegen Bayernligist VfB Eichstätt nicht über ein 1:1 hinaus. Wie Trainer Michael Köllner den Auftritt seiner Mannschaft bewertet.

Über welche Qualität verfügt die neue Mannschaft des FC Ingolstadt? Eine Frage, die sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beantworten lässt. Der Drittligist hat nach der enttäuschenden Vorsaison seinen Kader runderneuert, zahlreichen Abgängen stehen inzwischen elf externe Neuzugänge gegenüber. Hinzu kommen Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, die sich in der Vorbereitung beweisen dürfen.

Erste Aufschlüsse über die Qualität sollte am Dienstagabend das Testspiel in Kasing gegen Regionalliga-Absteiger VfB Eichstätt, der ebenfalls einen großen Umbruch hinter sich hat, geben. Während der 90 Minuten war dann deutlich zu sehen, dass beim FC Ingolstadt längst nicht jedes Rädchen ins andere greift und noch viel Arbeit auf Michael Köllner wartet. Weniger das 1:1-Unentschieden dürfte den Trainer gestört haben, sondern mehr der Auftritt seines Teams in vielen Phasen des Spiels. „Natürlich können wir nicht zufrieden sein, das ist nicht unser Anspruch“, sagte Köllner nach der Partie. Seiner Mannschaft sei es gelungen, sich „das Leben selbst schwer zu machen“. Der 53-Jährige nannte den verschossenen Elfmeter in der ersten Minute und das durch eine Unaufmerksamkeit selbst verschuldete frühe Gegentor. „Aber wir sollten die Kirche im Dorf lassen, mit dem Spiel haben wir erst die erste Trainingswoche abgeschlossen.“

FC Ingolstadt trifft die Latte

Positiv stellte Köllner die ersten 30 Minuten heraus, in der die Struktur im Spiel des FCI gestimmt habe. „Wir hatten drei, vier klare Einschusschancen, die du machen musst, dann läuft das Spiel anders.“ So zeigte der souverän leitende Neuburger Schiedsrichter Jonas Krzyzanowski nach einem Foul an David Udogu bereits in der ersten Minute auf den Elfmeterpunkt. Doch Jannik Mause, der im Sturm neben Pingdwinde Beleme aufgeboten war, traf den Pfosten. Treffsicherer zeigte sich der Bayernligist, der nach einem Fehler in der Hintermannschaft des FCI durch Jonas Fries in Führung ging (6.). Am nächsten kam dem Ausgleich im Anschluss Donald Nduka, der an die Unterkante der Latte köpfte (22.). Ansonsten überstanden die Eichstätter die Drangphase der Schanzer, die viel über die Außenspieler Udogu und Leon Guwara agierten, und übten am Ende der ersten Halbzeit selbst Druck aus.

Nach dem Seitenwechsel tauschte der FC Ingolstadt seine komplette Elf aus, fand aber kaum Mittel, Eichstätt in Verlegenheit zu bringen. Köllner monierte mangelndes Tempo und Passgenauigkeit, was er auch an den Platzverhältnissen festmachte. Auffälligste Spieler bei den Schanzern waren Marcel Costly und Neuzugang Benjamin Kanuric, der mit einem Schlenzer aus 16 Metern den 1:1-Ausgleich und damit den Endstand erzielte (70.). „Eichstätt hat versucht, das Ergebnis zu verteidigen, was am Ende gelungen ist“, so Köllner, der auch einigen Jungschanzern Einsatzzeit gewährte. „Wir wollen Spielern aus der Region eine Chance geben und auch einen Blick in die Regionalliga werfen“, meinte der Trainer. So erhielt Julian Kügel, der in der vorigen Saison noch für Eichstätt spielte, eine Bewährungschance.

FC Ingolstadt verpflichtet Simon Lorenz

Die Kaderplanung ist beim FCI unterdessen nicht abgeschlossen. Am Mittwoch gab der Verein mit Simon Lorenz den bereits elften Neuzugang bekannt. Der 26-jährige Defensivakteur kommt ablösefrei von Holstein Kiel und hat 84 Partien in der 2. Liga in seiner Vita stehen. Die nächste Bewährungsprobe bietet sich dem FC Ingolstadt am Freitag (18.30), wenn er in Bad Friedrichshall auf Zweitligaaufsteiger SV Elversberg trifft.

Lesen Sie dazu auch

FC Ingolstadt 1. Halbzeit Ponath – Schwarzensteiner, Schröck, Nduka – Udogu, Kopacz, Fröde, Kayo, Guwara – Mause, Beleme

2. Halbzeit Funk – Costly, Malone , Cvjetinovic, Cavadias – Rausch, Keidel, Kanuric, Seiffert – Kügel, Haubner.