Der FC Ingolstadt steht gegen Unterhaching unter Zugzwang

Das nächste Derby steht an: Felix Keidel (links) und der FC Ingolstadt empfangen am Samstag Aufsteiger SpVgg Unterhaching. Foto: Roland Geier

Plus Der FC Ingolstadt empfängt nach drei sieglosen Spielen nacheinander die SpVgg Unterhaching. Auf was es für Trainer Michael Köllner gegen den Aufsteiger ankommen wird.

Von Adrian Hauk

Gekämpft, einen Rückstand aufgeholt, aber wieder keine drei Punkte geholt, hieß es für den FC Ingolstadt nach dem 2:2-Unentschieden beim SC Verl am vergangenen Spieltag.

Dies soll sich im mittlerweile vierten Heimderby hintereinander gegen Aufsteiger SpVgg Unterhaching ändern. Bereits in der Vorbereitung trafen die beiden Teams aufeinander, damals verloren die ersatzgeschwächten Schanzer mit 1:2. Die Personalsituation bereitet dem FCI auch vor dem Duell in der 3. Liga Sorgen. Neben den Langzeitverletzten Maximilian Dittgen (Reha nach Oberschenkel-OP) und Marcel Costly (Achillessehnenreizung) fallen für das Spiel auch Tobias Schröck (Krankheit), Pascal Testroet (muskuläre Probleme) und wohl Ryan Malone (Rückenprobleme) aus. Letztgenannter ist bereits am Donnerstag wieder in das Mannschaftstraining eingestiegen, wird aber voraussichtlich am Samstag (14 Uhr) noch nicht einsatzbereit sein. Ein Lichtblick bei den Schanzern ist die Rückkehr von Bryang Kayo, der sich in der Vorbereitung gegen Borussia Mönchengladbach am Sprunggelenk verletzt hatte und seitdem ausgefallen ist, in den Kader.

