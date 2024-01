FC Ingolstadt

Der FC Ingolstadt will die erste Hürde nehmen

Fällt aus: Torjäger Jannik Mause steht dem FC Ingolstadt am Samstag in Halle nicht zur Verfügung. Foto: Roland Geier

Plus Für die Schanzer beginnt mit dem Spiel beim Halleschen FC die Restsaison. Was Trainer Michael Köllner über das abgesagte Testspiel in Leipzig sagt und welche Rückkehrer ihm Hoffnung machen.

Von Roland Geier

Nach einer kurzen Winterpause beginnt für den FC Ingolstadt die Restsaison in der 3. Liga. Zum Auftakt gastieren die Schanzer am Samstag (14 Uhr) beim abstiegsbedrohten Tabellen-17. Hallescher FC.

„Wir freuen uns, dass es wieder losgeht. Die zwei vergangen Trainingswochen waren wichtig, um ein Fundament für die Restsaison zu schaffen“, sagt Chefcoach Michael Köllner. Doch ganz nach Wunsch verlief für den Drittligisten die Wintervorbereitung nicht. Nach dem überzeugenden 1:0-Erfolg im Testspiel beim Zweitligisten Greuther Fürth schlug den Schanzern der Regionalligist BSG Chemie Leipzig ein Schnippchen, als sie die Oberbayern nach Leipzig zum Testspiel anreisen ließen und dann die Generalprobe, wegen eines vereisten Spielfelds absagten. „Das ist nicht optimal gelaufen. Es gibt heute so viel Möglichkeiten der Kommunikation, um uns so eine Anfahrt zu ersparen. Wir leben nicht mehr im 18. Jahrhundert. Es gibt Handys, mit derer Hilfe man telefonieren oder Nachrichten schreiben kann. Das passiert sonst auch wegen jedes Schmarrns“, kritisiert Köllner. „Aber wir haben das Beste daraus gemacht. Der Trip nach Leipzig war nicht umsonst, wir hatten einen guten Abend für die Mannschaft“, ergänzt der 54-jährige.

