FC Ingolstadt

Der FC Ingolstadt will mit „breiter Brust“ die Bilanz aufpolieren

Plus Während die Ergebnisse im Audi-Sportpark stimmen, ist der FC Ingolstadt in der 3. Liga auswärts noch punktlos. Das soll sich im Spiel beim SC Freiburg II ändern.

Von Benjamin Sigmund

Wirft man einen Blick auf die bisherige Saison des FC Ingolstadt in der 3. Liga, sticht die Diskrepanz zwischen den Heim- und Auswärtsspielen ins Auge.

Während daheim in drei Spielen sieben Punkte gelangen, sind die Schanzer in der Fremde nach drei Niederlagen noch punktlos. Am Sonntag (16.30 Uhr) soll sich dies beim SC Freiburg II ändern. Mut macht Trainer Michael Köllner für dieses Unterfangen das jüngste Heimspiel gegen den TSV 1860 München, das nach einem Halbzeitrückstand nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit noch mit 2:1 gewonnen wurde. „Der Sieg hat uns allen gut getan, sowohl der Mannschaft als auch dem ganzen Verein“, sagt Köllner, der sich vom Erfolg Rückenwind verspricht. Der Sieg gegen die Löwen hätten dem Team „Flügel“ und eine „breite Brust“ verliehen, der Trainer spricht gar von einem „Statement“, ein solches Spiel noch gedreht zu haben.

