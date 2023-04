FC Ingolstadt

Der nächste Trainerwechsel beim FC Ingolstadt

Ist nicht mehr Trainer des FC Ingolstadt: Guerino Capretti wurde am Dienstag nach sechs Niederlagen hintereinander entlassen. Foto: Roland Geier

Plus Nach acht Niederlagen in zehn Spielen trennt sich der FC Ingolstadt von Guerino Capretti. Ein Nachfolger soll zeitnah verkündet werden.

Nach gerade einmal zehn Spielen ist schon wieder Schluss. Fußball-Drittligist FC Ingolstadt hat sich nach der 1:3-Niederlage gegen 1860 München am Dienstag von Cheftrainer Guerino Capretti getrennt. Ein Nachfolger soll nach Vereinsangaben zeitnah präsentiert werden.

Der 41-Jährige hatte die Schanzer erst Anfang Februar übernommen. Von zehn Spielen gingen acht verloren, insgesamt gelangen nur vier Punkte. Nach der sechsten Niederlage in Folge sahen sich die Verantwortlichen nun gezwungen, einen Schlussstrich zu ziehen und Capretti mit sofortiger Wirkung freizustellen, zumal der Vorsprung auf die Abstiegsplätze nur noch sechs Punkte beträgt. Gerade die Leistung der Mannschaft gegen die Löwen, die in der Rückrundentabelle vor der Partie den vorletzten Platz belegten und ebenfalls nicht vor Selbstvertrauen strotzten, war indiskutabel. 1860 hätte weit höher gewinnen können, hätte es seine Konter konsequenter zu Ende gespielt. FCI-Kapitän Tobias Schröck hatte keine Erklärung, woher die Passivität, die die Schanzer an den Tag legten, rührte: „So eine Leistung abzurufen, ohne jegliche Leidenschaft und Zweikampfführung, ist mir unerklärlich.“

