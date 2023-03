Die Krise verschärft sich: FC Ingolstadt verliert auch gegen Freiburg II

Der FC Ingolstadt verliert gegen den SC Freiburg II nach einem späten Gegentreffer mit 0:1 und rutscht auf den elften Tabellenplatz ab. Fans fordern die Ablösung von Malte Metzelder. Was der Sportdirektor zur Lage sagt.

Der FC Ingolstadt versinkt in der 3. Liga immer weiter im Mittelmaß. Am Sonntag verloren die Schanzer daheim gegen den Tabellenzweiten SC Freiburg II mit 0:1 und rutschten auf den elften Rang ab.

Nach der siebten Niederlage im neunten Spiel im Jahr 2023 haben die Fans endgültig die Geduld verloren. Zahlreiche Pfiffe und „Metzelder raus“-Rufe hallten durch das Stadion. Der Sportdirektor stellte sich im Anschluss den Medienvertreten. „Der Frust ist nach den letzten Ergebnissen verständlich. Wir müssen dennoch bei uns bleiben, Haltung bewahren und die Dinge kritisch analysieren.“ Gegen Freiburg II habe die Mannschaft „deutlich mehr Herz“ als zuletzt auf den Platz gebracht. „Wille und Leidenschaft waren da, in der ein oder anderen Situation fehlte uns die Leichtigkeit“, so Malte Metzelder. Auch Trainer Guerino Capretti attestierte seiner Mannschaft, „viel investiert“ zu haben. „Die Jungs haben gekämpft und geackert, aber im letzten Drittel hat uns die Klarheit gefehlt.“

Die Formkurve der beiden Mannschaften war in den vergangenen Wochen weit auseinandergegangen. In der Winterpause waren sie noch punktgleich, nun hat der SC Freiburg II als Tabellenzweiter 19 Zähler mehr auf dem Konto als der FCI. Während die Bundesligareserve 2023 noch ungeschlagen ist und den sechsten Sieg in Folge feierte, sammelten die Ingolstädter in neun Partien nur einen Sieg und lediglich vier Punkte.

Die Schanzer plagten in der Defensive zudem Personalprobleme. Mit Marcel Costly, Tobias Schröck und Nikola Stevanovic fehlten drei Fachkräfte. Dafür kehrte Dominik Franke zurück, Hans Nunoo Sarpei rückte in die Innenverteidigung. Dennoch stand der FCI in den ersten 45 Minuten hinten sicher und ließ gegen die spielstarken Gäste nichts zu. Hilfreich war dabei das Fehlen von Freiburgs Toptorjäger Vincent Vermeij, der zwölf Treffer auf dem Konto hat.

FC Ingolstadt: Preißinger im Glück

Capretti hatte vor der Partie Mentalität und Leidenschaft von seinem Team gefordert. Eigenschaften, die den Schanzern diesmal nicht abzuschreiben waren. Rico Preißinger nahm es sogar etwas zu genau und hätte sich nach zwei harten Fouls bis zur 19. Minute nicht über einen Platzverweis beschweren dürfen. Doch auch bei einem Einsteigen des gelbverwarnten Freiburgers Julian Guttau drückte Schiedsrichter Eric Weisbach ein Auge zu (40.). Fußballerisch ging hingegen wenig, auch wenn der FCI die besseren Abschlüsse verzeichnete. Tobias Bechs Freistoß wurde von Gästetorhüter Noah Atubolu pariert (16.). Der Däne kam nach einer Ecke kurz vor der Halbzeit erneut zum Abschluss, verzog aber knapp (43.).

Zu Beginn der zweiten Hälfte verzeichneten beide Mannschaften ihre bis dahin besten Gelegenheiten. Freiburgs Erik Wiklöf kam am Elfmeterpunkt frei zum Abschluss, sein noch abgefälschter Schuss rauschte knapp am Pfosten vorbei (53.). Die Schanzer, die den Spielaufbau der Gäste mit frühem Pressing störten, kamen nach einem Freistoß aus dem Halbfeld einem Tor nahe, nach dem Patrick Schmidt an die Latte köpfte (61.).

FC Ingolstadt kassiert späten Gegentreffer

In der Folge spielte sich die Partie mit leichten Vorteilen für die Schanzer meist im Mittelfeld ab. Die Defensivreihen standen sicher, vorne fehlte beiden Teams die Durschlagskraft. Doch Freiburg steht eben oben in der Tabelle und hat einen positiven Lauf. Den Gästen reichte in der Schlussphase ein Standard, um das Spiel für sich zu entscheiden. Ein Freistoß aus dem Halbfeld segelte in den Strafraum, der Kopfball von Robert Wagner ging von der Unterkante der Latte ins Tor – 0:1 (86.). Eine Reaktion des FCI blieb aus.

Weiter geht es für die Schanzer bereits am Mittwoch (19 Uhr) mit dem Spiel bei Waldhof Mannheim.

FC Ingolstadt 04 Funk – Neuberger, Sarpei (67. Udogu), Musliu, Franke – Keidel , Kopacz, Preißinger (34. Linsmayer) – Bech, Testroet (77. Butler), P. Schmidt (77. Doumbouya)

SC Freiburg II Atubolu – Treu, Rosenfelder, K. Ezekwem, Makengo – R. Wagner (88. Braun-Schumacher), Engelhardt, Wiklöf (64. Lienhard) – Baur, M. Breunig (46. Knappe), Guttau (64. J. Stark)

Schiedsrichter Eric-Dominic Weisbach (Halle/Saale) – Zuschauer 3500 – Tor 0:1 R. Wagner (86.)