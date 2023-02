„Die schwierigste Phase meiner FCI-Zeit“: Tobias Schröck im Interview

Plus Tobias Schröck arbeitet beim FC Ingolstadt bereits mit dem zehnten Trainer zusammen. Er spricht über fehlende Kontinuität, mangelndes Selbstvertrauen, die Qualität in der Mannschaft und seine Aufgaben als Kapitän.

Tobias Schröck, Sie spielen seit 2017 für den Verein. Wissen Sie eigentlich, wie viele Cheftrainer Sie beim FC Ingolstadt 04 bereits hatten?