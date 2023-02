Die Wochen der Wahrheit für den FC Ingolstadt

Plus Nach vier Niederlagen hintereinander trifft der FC Ingolstadt in den nächsten Spielen auf sechs Mannschaften, die vor ihm platziert sind. Zunächst geht es gegen Osnabrück.

Schlechter hätte das Fußballjahr 2023 für den FC Ingolstadt nicht beginnen können. Nach vier Niederlagen nacheinander sind die Schanzer in der 3. Liga auf den neunten Platz abgerutscht und haben die Aufstiegsränge etwas aus den Augen verloren.